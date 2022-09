Pucci Show/ Diretta streaming e ospiti: one-man-show con Katia Follesa e i Neri per Caso su Italia1

Pucci Show: anticipazioni e diretta del programma di Andrea Pucci

Mercoledì 7 settembre, in prima serata su Italia 1, grande appuntamento con la comicità e le risate. Questa sera, infatti, Italia 1 trasmette Pucci Show, one man show di Andrea Pucci, il primo di quattro appuntamenti dedicati esclusivamente agli show comici dal vivo. Oltre ad Andrea Pucci, infatti, protagonisti delle quattro serate dedicate alla comicità saranno Maurizio Battista, Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi. Si tratta di spettacoli live che i quattro protagonisti della comicità italiani hanno portato sul palco dei maggiori teatri italiani. Per gli amanti del genere, Italia 1 ha deciso di dedicare, a partire da questa sera, quattro prime serate cominciando con il Pucci show.

REAZIONE A CATENA, GLI AFFIATATI OGGI 7 SETTEMBRE ANCORA CAMPIONI?/ Nuovo flop!

Monologhi, riflessioni, scambi di battute con il pubblico, ma anche con gli ospiti saranno alla base dello show di Andrea Pucci che, su Instagram, ha ricordato con la sua classica ironia, l’appuntamento di questa sera. “Non so se ve l’ho detto, ma stasera c’è il mio show su Italia 1”.

Gli ospiti del Pucci show

Il Pucci Show è un one man show che Andrea Pucci ha portato in giro per i teatri italiani conquistando il pubblico. Alla base dello spettacolo c’è naturalmente l’ironia con cui il comico e conduttore affronta non solo i monologhi, ma anche i vari momenti dello show. Non manca, naturalmente, un pizzico d’improvvisazione per rendere il tutto ancora più divertente.

Reazione a Catena, campioni e Ultima Catena 7 settembre/ Gli Affiatati rischiano grosso poi…

Sul palco, Andrea Pucci non sarà da solo. Con lui ci saranno la “Pucci Band” e la “Zurawski Live Band” che accompagneranno musicalmente i vari momenti della serata. Non mancheranno, inoltre, gli ospiti come Katia Follesa e i Neri per Caso.

Come vedere in streaming il Pucci Show

Come per tutti i programmi Mediaset, anche per il Pucci Show è prevista la diretta streaming. Per chi non potesse seguire la diretta televisiva, infatti, è sufficiente collegarsi al sito Mediaset Play o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi e seguire in streaming la diretta contemporaneamente a quella televisiva. E’ previsto anche il tasto restart che consente di poter guardare dall’inizio la trasmissione nonostante la diretta televisiva sia già cominciata.

Edoardo Romano dei Trettrè ricorda Gino Cogliando: "Un pezzo della mia vita"/ Doloroso ricordo della D'Urso

© RIPRODUZIONE RISERVATA