Pucci vs. D’Urso “Hai rovinato La pupa e il secchione”/ E’ polemica sui repost

La pupa e il secchione, esplode la querelle tra i conduttori Andrea Pucci e Barbara D’Urso

La pupa e il secchione ha ufficialmente aperto i battenti lo scorso 15 marzo 2022 e, intanto, è al centro dell’attenzione mediatica per una querelle che vede protagonisti il timoniere dell’edizione 2021 e la timoniera dell’edizione corrente 2022 dello show di Italia 1, rispettivamente Andrea Pucci e Barbara D’Urso. Nello specifico -come segnalano diversi utenti su Twitter- Pucci sembra condividere le opinioni di chi critica il cambiamento apportato dalla D’Urso a La pupa e il secchione 2022 rispetto alla sua edizione del format d’intrattenimento Mediaset, in una serie di Instagram stories, che per i fan della D’Urso muovono dell’accanimento mediatico verso la conduttrice campana. Tra le storie “incriminate”, che si segnalano, in particolare si rileva che Pucci ha condiviso la critica mossa da un utente che lo invita a tornare timoniere delle reti Mediaset, a suon di “Cortesemente torna su Italia 1 e caccia via tutti, perché è tutto uno schi*o”, per poi repostare un commento aspro di un utente che grida a Barbara D’Urso a suon di “Hai rovinato un programma”, in riferimento alla sostituzione presa in carico dalla campana della conduzione de La pupa e il secchione show, che la vede subentrare al posto di Andrea Pucci.

Flavia Vento vuole già lasciare La Pupa e il Secchione/ D'Urso scioccata in diretta!

Andrea Pucci contro Barbara D’Urso al timone de La pupa e il secchione? Il web insorge

Ma non è tutto. Tra le Instagram stories -come poi fanno sempre notare i fan di Barbara D’Urso- Andrea Pucci condivide poi altri post di contestazione ai danni della conduttrice campana, ora timoniera de La pupa e il secchione show 2022 con Soleil Sorge terza giudice d’eccezione. Si tratta di storie al grido di “Avete rovinato un programma”, “Pucci dove sei?”. Repost che, insomma, lascerebbero intendere che Andrea abbia preso a cuore le mobilitazioni social dei fan che farebbero passi falsi pur di rivederlo al timone de La pupa e il secchione show 2022, al posto di Barbara D’Urso. E intanto c’è chi -tra i detrattori social- taccia l’ex timoniere del format di Italia 1 di muovere ora “unfair play” verso la competitor, con le storie “incriminate” sul rinnovato format sul binomio “pupi e secchioni”: “I giornalisti si lamentano di Barbara D’Urso che retwitta ‘boccata d’ossigeno dopo 6 mesi di Signorini’. Credo siano distratti e si siano lasciati sfuggire altro… #LaPupaeilSecchioneShow'”.

LA PUPA E IL SECCHIONE SHOW 2022, PAGELLE 1A PUNTATA/ Soleil vs Mila Suarez…

I risultati della gara di ascolti-tv de La pupa e il secchione

Al di là della polemica in corso, sollevatasi in rete su quella che sembra essere una guerra fredda annunciata tra Andrea Pucci e Barbara D’Urso, intanto, ci pensano gli ascolti tv a dare un verdetto oggettivo e insindacabile in fatto di risultati al timone de La pupa e il secchione: al debutto alla prima puntata dello show, la D’Urso fa meglio di Pucci in proporzione con la stagione in corso e di quest’anno rispetto a quella dello scorso anno 2021, raggiungendo una media di share di 12, 63%, mentre il conduttore faceva meno bene, raggiungendo la media di share del 9,6% come ripreso da Blogtivvu.com. Imbattuto, però, resta il record di ascolti tv al debutto de La pupa e il secchione show, di Paolo Ruffini, con una media di share del 13,1% di share.

Caduta choc di Alessandro De Meo, incidente a La Pupa e il Secchione Show/ Video, cala il gelo in studio...

I giornalisti si lamentano di barbara d’urso che retwitta “boccata d’ossigeno dopo 6 mesi di signorini” Credo siano distratti e si siano lasciati sfuggire altro…#LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/DsYeTDTkMC — Miky (@MikyS03) March 16, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA