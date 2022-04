Pucker maculare, malattia all’occhio di Antonello Venditti/ Sintomi e come si cura

Antonello Venditti è stato ricoverato in ospedale per un’operazione all’occhio per via di un pucker maculare. A comunicare l’intervento è stato lo stesso cantautore romano che attraverso i suoi social ha fatto sapere: “Sono sano come un pesce, però siccome vedo tutto storto sarebbe utile che lo facessi. E ho deciso di farlo, ed è bella la decisione. Vedo tutto questo strano ospedale che mi vuole bene, che poi è una struttura pubblica”. Cerchiamo di scoprire meglio cosa sia il pucker maculare, che lo stesso artista ha anticipato con le parole “Una cosa non grave all’occhio, che vedete dilatato”. In poche parole si tratta di una patologia che colpisce l’occhio derivante da un’alterazione dell’umor vitreo.

Tale problema provoca la formazione di tessuto fibroso-cicatriziale in corrispondenza della macula, la zona centrale della retina, e di conseguenza la stessa subisce una contrazione che va poi a pregiudicare le capacità visive. Il pucker maculare, come ha spiegato lo stesso Venditti, non è quindi nulla di particolarmente grave, e anche l’intervento non è invasivo, ma in ogni caso rappresenta un qualcosa di fastidioso su cui bisogna intervenire. Solitamente tale “difetto” dell’occhio è associato a sintomi come ad esempio la perdita della vista, la visione sfocata o distorta, la percezione alterata di linee e difficoltà a leggere caratteri piccoli. Ed in effetti è quello che sta succedendo ad Antonello Venditti che ha spiegato di “vedere tutto storto”.

PUCKER MACULARE: “DOPO I 50 ANNI IL VITREO, IL GEL CHE RIEMPE L’OCCHIO…”

Il trattamento del pucker maculare varia come sempre da caso a caso, e soprattutto dalla presenza o meno di una sintomatologia grave. Solitamente quando provoca manifestazioni lievi e che non condizionano la vita di tutti i giorni, si preferisce non intervenire, al contrario, qualora, come appunto il caso del cantautore romano e romanista, i sintomi siano tali da pregiudicare la vita di tutti i giorni, a quel punto si ricorre ad un’operazione, per l’esattezza ad un intervento di vitrectomia.

“E’ una patologia – le parole a a Salute del professor Stanislao Rizzo, direttore UOC Policlinico universitario Gemelli di Roma, come si legge su Repubblica – che fa parte del grande capitolo della maculopatie. Pucker è un anglismo, noi usiamo anche la definizione di membrana epiretinica. E’ una malattia legata all’età: dopo i 50 anni il vitreo, che è un gel che riempe l’occhio, tende ad addensarsi e si contrae sulla superficie della macula, la parte più nobile dell’occhio”.

