Puerto Rico, uragano Fiona “Rischio inondazioni catastrofiche”/ Video: senza corrente

Allarme a Puerto Rico per la tempesta tropicale Fiona che si è rafforzata ed è diventata uragano avvicinandosi alle cose. Sono previste piogge torrenziali e possibili frane, infatti ora l’allerta sull’isola è alta e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha già approvato la richiesta di emergenza per liberare risorse e aiuti. Le notizie che arrivano da Puerto Rico sono preoccupanti. Stando a quanto riportato dalla Cnn, oggi è mancata la corrente in tutto il territorio, mentre cresceva la minaccia di inondazioni e smottamenti per la tempesta di categoria 1. «Puerto Rico è al 100% senza corrente a causa di un guasto alla rete di trasmissione causato dall’uragano Fiona», ha riportato il sito PowerOutage.us.

Il governatore Pedro Pierluisi ha confermato tale circostanza in un tweet, evidenziando che l’intero sistema elettrico è fuori servizio e che i funzionari hanno attivato i protocolli appropriati per lavorare al ripristino della corrente. Un blackout che arriva cinque anni dopo che la rete elettrica di Puerto Rico fu devastata dall’uragano Maria del settembre 2017, che lasciò molti residenti senza elettricità per mesi, ma soprattutto fece oltre 3mila vittime. La National Oceanic and Atmospheric Administration, agenzia federale Usa che si occupa di oceanografia, meteorologia e climatologia, hanno diramato allerta riguardo possibili «inondazioni catastrofiche» a Puerto Rico e in Repubblica Dominicana.

URUGANO A PUERTO RICO: 120 RIFUGI PER 25MILA POSTI LETTO

I funzionari di Puerto Rico hanno però garantito che stavolta andrà diversamente. Abner Gomez, responsabile della sicurezza pubblica e della gestione delle crisi presso LUMA Energy, che gestisce la rete elettrica di Puerto Rico, ha fatto sapere poco prima che le luci si spegnessero che le autorità di servizio hanno in programma di riparare e ripristinare l’elettricità con l’aiuto delle agenzie governative locali. «Questo non è Maria, questo uragano non sarà Maria», ha dichiarato Gomez. Intanto l’uragano Fiona è arrivato alla velocità di 165 km/h. L’impatto della tempesta è già evidente: è stato segnalato un morto a Basse-Terre, nel territorio francese della Guadalupa.

Il vicepresidente dell’agenzia ambientale del territorio ha dichiarato che la capitale è stata devastata dalle inondazioni, che sono cominciate in maniera improvvisa a Puerto Rico. Il governatore Pedro Pierluisi ha avvertito che l’uragano colpirà tutta l’isola. Sono stati aperti circa 120 rifugi con 25mila posti letto per coloro che ne avranno bisogno. Le lezioni di domani sono state sospese, tutti devono restare a casa: possono andare a lavoro solo coloro che lavorano nel settore dell’emergenza.













