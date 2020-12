Puglia, sindacati contro Lopalco “E’ sempre in tv”/ “Intanto contagi Covid aumentano”

Pierluigi Lopalco finisce nella bufera in Puglia. Ad attaccarlo anche i sindacati, che lo accusano di mostrarsi troppo in tv anziché occuparsi dell’emergenza nella Regione, dove i contagi sono alti. In una nota congiunta, infatti, i segretari di Cgil, Cisl e Uil Puglia hanno scritto che il nuovo assessore alla Sanità «sostiene che confrontarsi con i sindacati sarebbe un agire sostanzialmente sterile, addirittura una perdita di tempo». Ma lo afferma – secondo Pino Gesmundo, Antonio Castellucci e Franco Busto – «saltando tra una tv e l’altra, sia regionale che nazionale». Quindi, i sindacati chiedono a Lopalco «di portare maggior rispetto per la rappresentanza sociale di questa regione, che agisce sempre e soltanto nell’interesse generale e per contribuire a trovare soluzioni». Visto che l’assessore ha detto loro di inviare per iscritto le istanze, hanno ricordato di averlo fatto proprio con il governatore Michele Emiliano, il quale a tal proposito li ha convocati lunedì mattina in video conferenza.

FORZA ITALIA VS LOPALCO “IN PUGLIA SERVE COMMISSARIO”

I sindacalisti hanno poi rilevato che l’assessore Pierluigi Lopalco «con una ospitata televisiva in meno riuscirebbe a trovare anche il tempo per ascoltare cosa hanno da dire le nostre organizzazioni del pubblico impiego, le rappresentanze dei medici, le segreterie confederali, e magari spiegare loro come mai solo la Puglia ha registrato il dieci per cento di positivi dell’intero paese». Questi peraltro sono numeri che non calano da due settimane. Proprio sulle ospitate televisive lo attaccano dal centrodestra. «Lopalco è troppo impegnato in televisione, tra una trasmissione e l’altra, per incontrare le sigle sindacali che vorrebbero illustrare le loro proposte per migliorare le misure di contrasto al coronavirus», hanno dichiarato Stefano Lacatena, Giandiego Gatta e Paride Mazzotta, consiglieri regionali di Forza Italia, i quali hanno ribadito la necessità di nominare un commissario, visto che Emiliano e Lopalco «hanno già rivelato la loro inadeguatezza, non si può andare avanti così».



