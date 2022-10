Pugnalato con una matita da compagno/ 14enne aggredito solo perchè secchione

Episodio choc quello avvenuto in una scuola della provincia di Parma, dove uno studente di 14 anni è stato vittima di bullismo solamente perchè secchione. Nel dettaglio, come riferisce il sito di Fanpage ma anche altri portali web, il ragazzino, che frequenta la classe prima superiore, veniva preso di mira da tempo perché molto bravo nello studio, e ciò, non si capisce bene per quale motivo, non andava a genio ad alcuni suoi compagni.

Secondo quanto ricostruire il 14enne è stato costretto ad un ricovero al pronto soccorso, con tanto di trauma cranico e fratture delle ossa nasali, in quanto un compagno di classe lo avrebbe preso a pugni, arrivando fino a piantargli una matita in testa, calpestandolo e rompendogli il naso. L’episodio è avvenuto di preciso in una scuola superiore della città dell’Emilia Romagna, e dopo l’aggressione è scattata la denuncia da parte della famiglia, con i carabinieri stanno indagando per cercare di costruire quanto accaduto.

14ENNE VITTIMA DI BULLISMO A PARMA: IL COMMENTO DELLA SORELLA

La Gazzetta di Parma ha raccolto anche la testimonianza della sorella del povero studente 14enne vittima di bullismo, che ha raccontato: “Lo hanno minacciato, hanno iniziato a colpirlo con degli schiaffi, Quando ho saputo quello che stava accadendo ho personalmente chiamato la scuola, ho parlato con qualcuno della direzione spiegando cosa stesse succedendo”.

Dopo le cure ospedaliere il giovane è stato dimesso ma con una prognosi di 20 giorni, oltre ovviamente ad un trauma psicologico per via della grave ingiustizia subita. Purtroppo quanto accaduto è stato solo l’ultimo episodio di una lunga scia di violenza visto che, pochi giorni prima di finire in ospedale, il povero 14enne era stato già preso di mira da alcuni suoi compagni. Sono attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni per comprendere come evolverà questa vicenda, ennesimo episodio di bullismo che si verifica negli ultimi tempi nelle scuole italiane.

