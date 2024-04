Pulcini, 200 uccisi ogni secondo nel mondo/ La pratica dell’ovosessaggio può evitare lo sterminio

Quasi 200 pulcini maschi vengono uccisi ogni secondo nel mondo. E’ questo il dato terribile riportato dal portale Gambero Rosso citando il quotidiano americano New York Times. Quest’ultimo ha pubblicato di recente un articolo dal titolo “A Simple New Technique Could Make Your Eggs More Humane”, che tradotto significa: “Una semplice nuova tecnica può rendere le uova più umane”, e che si è soffermato appunto sulla strage di pulcini da parte dell’industria delle uova.

Si parla di 300 milioni di nascite ogni anno solo negli Stati Uniti che diventano 6,5 miliardi al mondo. Peccato però che gli stessi vengano sterminati in quanto la carne di pulcino non viene considerata pregiata. Gambero Rosso precisa come nell’industria delle uova il sesso dei pulcini neonati sia determinato manualmente nell’incubatoio, subito dopo la schiusa. Visto che gli stessi pulcini maschi non possono deporre le uova sono considerati dall’industria dei sottoprodotti indesiderati della catena di produzione e vengono quindi uccisi poco dopo il riconoscimento del loro sesso, ad un solo giorno di età.

PULCINI, 200 UCCISI OGNI SECONDO NEL MONDO: “UN BAGNO DI SANGUE”

“Un bagno di sangue”, commenta Gambero Rosso, uno sterminio che viene considerato sempre di più un problema non soltanto dalle associazioni animaliste, tanto che numerosi consumatori negli Stati Uniti si stanno opponendo a quella che viene considerata una pratica per certi versi brutale. A riguardo può aiutare la tecnologia che sta facendo passi da gigante negli ultimi anni.

Ci sono ad esempio diverse aziende che permettono di rilevare in anticipo se un uovo contiene un pulcino maschio o una femmina, di conseguenza vengono incubate solo le femmine che diventano galline ovaiole, mentre i pulcini maschi non vengono abbattuti subito dopo la schiusa. Anche la normativa sta aiutando in tal senso, adeguandosi alle esigenze del benessere animale nonché alle pressioni dei consumatori. In Germania, ad esempio, l’abbattimento dei pulcini è illegale da gennaio 2022 e lo stesso avviene anche in Francia, dove la pratica non è più permessa.

PULCINI, 200 UCCISI OGNI SECONDO NEL MONDO: LA NORMATIVA IN ITALIA

E in Italia? Circa 40 milioni di pulcini sono uccisi dall’industria delle uova, ma il nostro Paese si è adeguato al Regolamento europeo 1099/2009 con un apposito decreto legislativo in cui si legge che è necessario “prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova”.

Nel giro di un paio d’anni, quindi, l’Italia non ucciderà alcun pulcino tramite l’ovosessaggio. Gli Stati Uniti invece appaiono ancora indietro da questo punto di vista nonostante l’impegno non vincolante assunto dalle lobby di produttori United Egg Producers di porre fine all’abbattimento dei pulcini entro il 2020: nella pratica ciò non si è mai verificato.











