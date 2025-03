Quasi nessuno è a conoscenza del fatto che si possono pulire persiane e tapparelle in soli 5 minuti. Questo metodo ti svolterà la giornata.

La primavera è arrivata da pochissimo e milioni di persone in Italia si stanno già adoperando per le famose pulizie del cambio stagione. Tra l’altro, in un periodo storico in cui la sostenibilità è diventata quasi la protagonista delle nostre vite, gli esperti consigliano di effettuare pulizie senza utilizzare detersivi o prodotti che possano danneggiare il nostro ambiente. Ad esempio, ci si può affidare al potere dell’aceto bianco, che è perfetto per pulire superfici come il piano cottura, il lavandino e il wc. Basterebbe unirlo con l’acqua in parti uguali e utilizzarlo direttamente sulle superfici. Un altro prodotto molto utile è anche il bicarbonato di sodio, che va solitamente ad agire sulle macchie e che neutralizza gli odori.

Di certo però, i servizi più complicati da fare in casa sono quelli che riguardano le finestre e le tapparelle. Spesso si perde più di metà giornata per mettere a nuovo tutte le persiane della casa, e si vorrebbe scoprire un metodo veloce ed efficace per non perdere troppo tempo e per avere anche un risultato impeccabile.

Perché è importante pulire sempre le tapparelle

Le tapparelle e le persiane non vanno pulite solo per una questione estetica, ma anche e soprattutto perché la polvera formatasi sulle superfici può danneggiare i materiali e ridurre così la loro durata nel tempo. Per chi soffre di allergie, è inoltre importantissimo avere una casa sempre pulita e impeccabile, oltre che ordinata e accogliente. Eliminando i germi in casa, i suoi abitanti possono godere di un’aria pulita e quindi di un ossigeno che non abbia ostacoli e che faccia bene al nostro corpo.

Ci sarebbe un metodo antichissimo che permette di pulire le tapparelle e le persiane in pochissimo tempo, ma per farlo bisognerebbe in primis procurarsi diversi materiali come un panno morbido, un pennello a setole morbide e un detergente giusto, che sia soprattutto adeguato al materiale. C’è invece bisogno di una particolare attenzione alle tapparelle elettriche, dato che sono più delicate e possono subire dei danni se non vengono pulite con estrema cura. Il famoso “metodo della nonna” indica diversi importantissimi step che portano a una pulizia approfondita.

Ecco come pulire le persiane in soli 5 minuti

Per prima cosa, bisogna innanzitutto rimuovere la polvere, passando in primis un panno morbido su tutta la superficie delle tapparelle e delle persiane. Se si tratta di aree molto difficili da raggiungere, si può invece usare un pennello a setole morbide. Dopodiché si passa all’utilizzo di un detergente per plastica e alluminio e, se le tapparelle sono di questi materiali, ci si può affidare a una miscela di sapone di Marsiglia e aceto bianco. Si unisce quindi una parte di sapone con un po’ di aceto e si trasferisce questa miscela in uno spruzzino, applicandolo poi su un panno morbido.

Le tapparelle in legno vanno invece pulite con acqua tiepida e sapone neutro. Per quelle fatte in PVC è particolarmente utile il vapore, perché va ad eliminare lo sporco senza poter danneggiare il materiale. Il consiglio è quello di usare anche dei vecchi vestiti di lana che possano trattenere la polvere, oppure dei collant in microfibra che vengono utilizzati spesso per queste pulizie e che danno risultati super positivi. A quel punto, si può avvolgere un panno in microfibra attorno alle pinze da cucina e fissarlo così con un elastico.

Ogni quanto si lavano le tapparelle e le persiane

Gli esperti consigliano di ripetere questa operazione almeno una volta al mese, al fine di mantenere le finestre in perfette condizioni. In questo modo si eviterà quindi l’accumulo di sporco e si prolungherà la vita degli infissi. Con questi passaggi – della durata di 5 minuti – le tapparelle saranno rese pulite e curate in un tempo molto breve, senza troppi sforzi o senza farsi investire dallo stress giornaliero che spesso diventa un ostacolo.