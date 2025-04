Conosci il geniale trucco del sale per pulire le tende? Lo usavano le nostre nonne ma resta uno dei rimedi più efficaci in assoluto.

C’è un sapere antico, che non passa mai di moda: è quello delle nostre nonne, che ben prima del boom delle vendite di detersivi super smacchianti e altre diavolerie inventate per ottenere una pulizia perfetta di oggetti e superfici di casa, sapevano bene come igienizzare in modo approfondito gli ambienti casalinghi e il bucato.

Tra i tanti segreti che ho imparato da mia nonna c’è il trucco del sale, che lei utilizzava sempre quando arrivava il momento di lavare le tende. Le tende, si sa, tendono a catturare sempre molto sporco, anche perché non si lavano certo tutti i giorni. Fumo, cattivi odori, particelle di smog restano intrappolati nel tessuto per mesi e poi riuscire a liberarsene completamente puù essere difficile, a meno che non ci si rivolga a qualche lavanderia.

E se ti dicessi che la soluzione è molto più semplice di quella che ti stai immaginando? Ecco dunque come seguire pedissequamente il trucco del sale per riportare allo splendore naturale le tende di casa. Non finirai più di ringraziarmi!

Tende come nuove con il trucco del sale: ti copieranno tutti

Il sale grosso, lo stesso che usi per cuocere la pasta, è un alleato fondamentale per la pulizia domestica. Mia nonna lo usava spesso per sbiancare e smacchiare i tessuti, in particolare le tende. E con un’aggiunta semplice di aceto e limone riusciva a creare una miscela quasi magica in grado di rinfrescare e illuminare anche le tende più sporche e ingiallite.

Ti serviranno semplicemente mezzo bicchiere di sale grosso, un bicchiere di aceto di vino bianco e del succo di limone. Dovrai poi mescolare il tutto in una bacinella piene di acqua tiepida, dove immergerai le tende lasciadole in ammollo per almeno tre ore.

Durante questo lasso di tempo, il sale unito al limone e all’aceto di vino scioglieranno polvere, smog e ingiallimento senza danneggiare in alcun modo il tessuto, per quanto delicato. E per fare tutto questo non spenderai nulla, altro che i soli prodotti chimici tossici e spesso anche molto aggressivi sui tessuti delicati.

Puoi anche mettere le tende in lavatrice per dare l’ultimo tocco e profumare le tue tende. Se noti delle macchie ostinate o un ingiallimento molto marcato, puoi pretatrattare solo le zone più danneggiate con il metodo del sale grosso, del limone e dell’aceto.

L’ultima spiaggia per macchie sedimentate

Se l’alone giallognolo delle tende non accenna a venir via (forse perché si è ormai sedimentato negli anni) c’è un’altra miscela che puoi provare a utilizzare, alla base c’è sempre il magico sale grosso. Ti serviranno 2 cucchiai di sale, mezzo bicchiere di acqua ossigenata a 10 volumi e una manciata di sapone di Marsiglia solido, grattuggiato.

Metti le tende in ammollo in questa soluzione per 18 ore. Dopo il tempo di posa, procedi con un normale lavaggio delicato in lavatrice. Il risultato? Un bianco brillante, uniforme, senza sforzo e senza prodotti chimici aggressivi.