C’è un modo segretissimo che permette di pulire il doppio vetro del forno in pochissimo tempo. Così le tue giornate cambieranno.

Il forno è in realtà uno degli elettrodomestici più utilizzati dagli italiani nelle loro case, anche perché ci permette ogni giorno di preparare cibi deliziosi e gustosissimi per soddisfare i nostri desideri culinari. Non tutti sanno che nel 2025 è arrivato un nuovo Bonus che permette appunto di acquistare i nostri elettrodomestici sfruttando delle agevolazioni super vantaggiose. Il contributo ammonta al 30% della spesa fino a 100 euro, che diventano invece 200 euro qualora l’Isee fosse inferiore a 25mila euro. Per poter ottenere il contributo, l’elettrodomestico deve avere una classe inferiore rispetto a quello rottamato e deve essere in primis smaltito un altro elettrodomestico. Dovrebbero esserci più novità a riguardo dal mese di maggio, quando potrebbe essere approvata la nuova versione della norma introdotta nel decreto bollette.

Nel frattempo, è possibile imparare di più con il forno che abbiamo, anche perché la primavera è appena arrivata e con essa è giunta anche la necessità di fare i tradizionali servizi di cambio stagione. Non tutti sanno, in effetti, che il forno si può pulire in pochissimo tempo e con una mossa semplicissima. Bastano pochi minuti e il gioco è fatto.

Ecco come pulire il doppio vetro del forno

Questo è diventato il sogno della maggior parte delle persone, che ogni volta impazziscono nel capire come raggiungere l’intercapedine tra i due vetri e rimuovere lo sporco ostinato. In realtà esiste un metodo antichissimo – chiamato anche “della nonna” – che permette di ritrovare un forno perfettamente pulito ed averlo quindi come se fosse appena acquistato. Per farlo c’è bisogno di una gruccia in filo di ferro oppure di un forchettone da griglia, ma anche una paletta di metallo o un metro da sarta. Occorre inoltre avere con sé un panno in microfibra e l’aceto di vino bianco che va a rendere il forno perfettamente igienico. Bisogna quindi seguire alcuni semplici passaggi.

In primis si deve spolverare, andando così a rimuovere la polvere accumulata tra i vetri. In questo caso si deve fissare un panno in microfibra asciutto all’estremità dell’utensile e inserirlo con delicatezza nell’intercapedine. In seguito si prepara la soluzione detergente, andando a versare l’aceto in una bacinella e aggiungendo un cucchiaio di bicarbonato di sodio. A quel punto si può pulire a fondo, immergendo il panno nella soluzione detergente e andando ad insistere soprattutto sulle zone più sporche. Un’operazione – questa – che va ripetuta finché il vetro non risulterà essere pulito perfettamente. Si risciacqua, sostituendo il panno sporco con uno pulito e inumidito di acqua, e si asciuga il tutto con un panno asciutto.

Infine va fatto asciugare tutto completamente, in modo da favorire l’eliminazione dell’odore di aceto, lasciando la porta del forno leggermente aperta per circa un’ora. Di certo, è importantissimo assicurarsi che il forno sia spento, freddo e che soprattutto sia scollegato dalla corrente elettrica. Bisogna inoltre procedere con estrema delicatezza, per evitare che ci sia troppa pressione sul vetro. Infine sarebbe bene evitare che si formino accumuli di sporco ostinato, e quindi è importante pulire il veltro del forno con regolarità, cioè almeno una volta al mese.

I 5 consigli per un forno pulito e ordinato

Il primo consiglio per mantenere un forno perfettamente pulito è dunque quello di lavarlo regolarmente, in modo da evitare appunto l’accumulo di incrostazione e la formazione eccessiva di sporco. Tra l’altro, molti forni hanno in dotazione la funzione di autopulizia come il sistema idrolitico. Dopo il suo utilizzo basterebbe versare acqua nella cavità posizionata sul fondo del forno, e attivare così il programma seguendo le indicazioni. Inoltre è importante avere i giusti strumenti come le spatoline per raggiungere gli angoli e le cavità, panni in microfibra per il risciacquo e per la porta in vetro del forno. Sarà anche importante ammorbidire le incrostazioni con acqua e aceto e usare il bicarbonato invece di prodotti chimici.