Pulisic Conceiçao litigio, gli altri casi della stagione

Nella giornata di oggi un nuovo caso è scoppiato in casa Milan dovuto sempre all’eliminazione con il Feyenoord dagli spareggi di Champions League e che ha visto Pulisic Conceiçao litigio che secondo quanto uscito dalle indiscrezioni si sarebbe concluso con la richiesta di cessione da parte dell’esterno statunitense.

Milan direttore sportivo in arrivo per la prossima stagione/ Il primo nome è Paratici (20 febbraio 2025)

Il litigio tra i due sarebbe solo l’ultimo di diversi scontri avvenuti tra l’allenatore portoghese e i giocatori del Milan, infatti dal suo arrivo Sergio Conceiçao ha preso in mano lo spogliatoio con un pugno di ferro cambiando le gerarchie della squadra, i metodi di allenamento e impostando un clima di assoluto potere verso di lui, questo per evitare spiacevoli episodi di ammutinamento da parte dei giocatori come quello del cooling break avvenuto allo Stadio Olimpico.

Milan Feyenoord 1-1/ Giménez non basta, dopo l'eliminazione la Champions League è un miraggio

Il caso più eclatante è stato quello del litigio tra Davide Calabria e il tecnico del Milan che ha avuto luogo sul campo da gioco dopo la partita con il Parma, vinta in rimonta 3-2, i due terminata la partita sono venuti allo scontro verbale con giocatori e staff che hanno dovuto dividerli per via proprio di questi cambiamenti attuati dal portoghese e per il cambio di gerarchie per la fascia di capitano per cui Calabria è stato sollevato dal suo ruolo affidato a Maignan.

Pulisic Conceiçao litigio, la smentita dello statunitense…

Pulisic Conceiçao litigio smentito dallo stesso attaccante ex Chelsea che tramite il suo profilo X e quello della società ha rassicurato i tifosi sul suo voler continuare a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione e sul rapporto positivo con il mister, che non si sarebbe incrinato per la sua sostituzione nella gara di Champions League. Pulisic ha poi attaccato la notizia circolata nelle ultime ore chiedendo poi il supporto dei tifosi per le prossime partite, “Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il club e per i nostri tifosi”.

Lite Boban Ibrahimovic nel post partita di Milan Feyenoord/ “Serve equilibrio nei giudizi” (19 febbraio 2025)

L’altro importante litigio di questa stagione è stato quello che ha visto come protagonisti il mister e Alvaro Morata, attaccante arrivato in estate e che avrebbe dovuto essere il perfetto compagno di reparto di Rafael Leao e Christian Pulisic stesso oltre a contribuire con un’importante quantità di gol. Morata non è però riuscito ad incidere quanto avrebbero voluto lui e la società e spesso è stato preferito metterlo in panchina, nella gara di Zagabria la sua sostituzione ha scatenato un litigio che ha poi portato alla cessione al Galatasaray dello spagnolo.