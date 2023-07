Pullman a fuoco sull’A12: autostrada chiusa/ Autista in camera iperbarica, passeggeri intossicati

Paura sull’autostrada A12, in particolare tra i caselli di Genova Nervi e Recco, a causa di un incendio su un pullman. Il rogo è divampato nella galleria monte Giugo, in direzione Genova, nel tardo pomeriggio di domenica 9 luglio. Il traffico in questo tratto è bloccato completamente, quindi chi arriva dal capoluogo ligure deve uscire a Recco e proseguire sull’Aurelia, dove si sono formate rapidamente delle code. Sul posto stanno accorrendo diverse ambulanze e automediche per il soccorso dei passeggeri che hanno respirato il fumo all’interno della galleria, a partire dall’autista del mezzo, ricoverato in camera iperbarica. Sono migliori le condizioni dei passeggeri. Si tratta di turisti provenienti dalle Cinque Terre, che hanno riportato una leggera intossicazione o fratture causate dalla fuga dal pullman in fiamme.

Saraceno: "Italia vecchia con giovani poco istruiti e bassa fecondità"/ "È circolo vizioso"

Stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, cinque persone lievemente intossicate sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova. Comunque, sono stati tutti messi in sicurezza, insieme agli automobilisti che stavano transitando in quel momento nel tunnel. Nel frattempo, Autostrade ha diffuso un comunicato, spiegando che «alle ore 17:40 circa, sull’autostrada A12 Genova – Sestri Levante è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova, a causa di un pullman in fiamme all’interno della galleria Giugo al km 15».

Pensioni, cosa cambia/ Opzione donna, quota 41 e ape sociale: modello più flessibile

PULLMAN A FUOCO SU A12, AUTOSTRADE: RINVIARE PARTENZE

Aspi ha spiegato che sul luogo dell’incendio sono in corso operazioni di spegnimento del pullman da parte dei vigili del fuoco. Inoltre, sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. «Attualmente il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 7 km di coda in direzione Genova, 3 km in direzione Livorno. Agli utenti diretti verso Genova, dopo l’uscita a Recco, si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia per poi rientrare in autostrada a Genova Nervi».

Schillaci: "Troppe scelte sbagliate nella Sanità"/ "Ora più fondi e stop gettonisti"

Per quanto riguarda le cause dell’incendio, da una prima ricostruzione è emerso che il pullman avrebbe preso fuoco sull’autostrada A12 Genova-Rosignano a causa di un surriscaldamento. I dieci chilometri di coda che si sono formati dopo la chiusura del tratto autostradale sono destinati ad aumentare. «La risoluzione di questo evento non sarà di breve durata e la via Aurelia non potrebbe sopportare una mole di traffico sempre più imponente, pertanto chiediamo assolutamente di differire o procrastinare le partenze nei tratti interessati dalle chiusure».











© RIPRODUZIONE RISERVATA