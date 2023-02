PULP FICTION/ Il capolavoro pulp di Quentin Tarantino

Pulp Fiction è un’opera spartiacque degli anni Novanta, questo è ormai noto. Un film in grado di riscrivere le regole del gioco, di fornire strumenti nuovi, di diventare punto di riferimento per diverse generazioni. Quentin Tarantino è riuscito a tracciare un solco nella storia del cinema, tant’è che ancora oggi – a quasi 30 anni dalla “prima” – esercita una forte influenza sulla settima arte. Il film è ora disponibile in 4K UHD + Blu Ray con Paramount e Plaion Pictures.

SINOSSI – Le vite di una coppia di sicari di bassa lega (John Travolta e Samuel L. Jackson), della moglie sexy del loro capo (Uma Thurman), di un pugile disperato (Bruce Willis), di uno spacciatore e di una coppia di rapinatori si intreccianno in una serie di eventi imprevedibili e ed esilaranti.

Palma d’oro al festival di Cannes del 1994, Pulp Fiction si è giudicato a dir poco meritatamente premio per la miglior sceneggiatura originale agli Oscar del 1995, su ben 7 candidature (tra cui quelle per il miglior film e la miglior regia). Quentin Tarantino mescola i generi intersecando quattro storie di violenza attraverso una narrazione frammentata e una struttura che va avanti e indietro nel tempo. C’è un grande, grandissimo lavoro di scrittura cinematografica, con tanti rimandi e parecchio citazionismo. La violenza si alterna all’umorismo nerissimo, i dialoghi sono ricchi e profondi, naturalmente tambureggianti. Cast in stato di grazia e sequenze entrate ormai nella storia, a parte dal ballo tra Vincent Vega e Mia Wallace al “Jack Rabbit Slim’s” sulle note di You Never Can Tell di Chuck Berry.

