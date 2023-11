PULSE/ Il film ispirato alla storia di Oksana Boturchuk

Corri, cadi, rialzati: questo il potente messaggio di Pulse, il film di Sergii Chebotarenkoche ripercorre l’incredibile destino di una campionessa fuori dal comune come Oksana Boturchuk. L’atleta ucraina è una campionessa paralimpica e ai Giochi vanta un palmares di un oro, otto argenti e un bronzo. Nel 1997, l’intera famiglia è stata coinvolta in un incidente d’auto e tutti sono rimasti feriti; Oksana ha perso completamente la vista, che ha poi parzialmente recuperato, in seguito a varie terapie. Ora il film è disponibile in home video con Blue Swan Entertainment

SINOSSI – Oksana è una giovane atleta con un grande sogno: partecipare alle Olimpiadi. La sua carriera agonistica è appena incominciata, e sta ottenendo buoni risultati, quando a seguito di un terribile incidente d’auto subisce gravi ferite e perde quasi la vista vedendo la sua carriera bruscamente interrotta. Quando tutto sembra perduto, la giovane troverà dentro sé la forza per non arrendersi e dimostrare che non ci sono ostacoli sulla strada per realizzare i propri sogni quando si mette davanti il cuore.

Pulse è una storia di speranza e di coraggio, dal ritmo tambureggiante sebbene un po’ prevedibile. Impossibile non porre l’accento sulla bravura della protagonista Nataliya Babenko, che riesce a trasmettere allo spettatore tutte le emozioni del suo personaggio. Oksana Boturchuk ha preso parte alla lavorazione, fornendo importanti consigli agli sceneggiatori Yaroslav Wojcieszek e Maxim Chernysh. In particolare, ha aiutato attori e troupe nel riprodurre fedelmente l’allenamento reale degli atleti professionisti, nonché le sfumature associate alle capacità motorie e al comportamento di una persona che ha parzialmente perso la vista.

