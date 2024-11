Uno dei gruppi più amati a X Factor 2024 sono senza dubbio i Punkcake, che si stanno distinguendo in un’edizione ricchissima di band molto forti. Nell’ultima puntata si sono guadagnati un’altra standing ovation con il pieno dei voti dopo una magnifica assegnazione di Manuel Agnelli, “Gone Daddy Gone“, brano dei Violent Femmes. Da subito, i Punkcake di X Factor 2024 hanno incuriosito il pubblico, specialmente per il loro essere così poliedrici e tecnicamente preparati: suonano più strumenti, passano da un brano all’altro e hanno portato in scena anche uno xilofono nel live del 31 ottobre.

Ed è proprio l’ultima puntata che li ha resi protagonisti di qualche dubbio da parte del pubblico, che sebbene sia stato soddisfatto dalla performance, li ha visti “scarichi” rispetto alle prime volte. Sarà la stanchezza? Alcuni tra i fan si sono lamentati anche della confusione che si è creata durante l’esibizione: “Incasinati senza senso“, scrive qualcuno, mentre prevalgono i giudizi positivi di chi li segue con piacere dalle audizioni: “Hanno suonato tutti uno strumento che non è il loro è sono rimasti credibili, veramente bravi, in pochissimi ci sarebbero riusciti“. Sono loro i prossimi vincitori di X Factor 2024?

Punkcake X Factor 2024, l’assegnazione per la prossima diretta: un pezzo da urlo

Da dove arrivano i Punkcake? La band nasce in Valdarno nel 2020 per via della noia della pandemia. L’idea è stata di Sofia e Damiano, che spinti dalla voglia di risollevare gli animi durante la prima quarantena, si sono dati da fare per riunire tutti i membri. La loro passione è il rock, con una predilezione per il genere punk, cosa che li ha spinti poi a trovare il nome che li contraddistingue anche a X Factor 2024. Sin da subito si sono mostrati bravissimi, simpatici e tecnicamente professionali, e per questo oggi lavorano a stretto contatto con Manuel Agnelli per dare il meglio di loro stessi.

Nel prossimo live di X Factor 2024 li vedremo alle prese con una canzone dance, “Da Ya Think I’m Sexy” di Rod Stewart, un brano frizzante che sicuramente permetterà loro di mostrare tutta la bravura sul palcoscenico di Sky Uno. Insieme a loro anche le altre band e gli altri concorrenti si esibiranno in una puntata a tema Dance Music, con una diretta indimenticabile che però, purtroppo, vedrà il terzo eliminato di X Factor 2024. A chi toccherà stavolta?