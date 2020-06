Punto da ape in auto: morto 28enne/ Shock anafilattico e arresto cardiocircolatorio

Pubblicità

Tragedia a Cammarata, in provincia di Agrigento, dove il giovane Lorenzo Di Grigoli, 28enne del posto, è morto dopo essere stato punto da un’ape. Una lunga agonia ha anticipato la morte del ragazzo che ha sconvolto l’intera comunità siciliana. I fatti, come racconta l’edizione online de Il Giornale, sono avvenuti lo scorso venerdì 12 giugno, quando il ragazzo si trovava in auto con la sua fidanzata. Sarebbe dovuta essere una tranquilla serata di metà giugno che avrebbe aperto il fine settimana, ma per Lorenzo si è trasformata ben presto in una vera e propria tragedia. All’improvviso un’ape si sarebbe introdotta nell’abitacolo della vettura dal finestrino anteriore semiaperto, pungendo il ragazzo. Il 28enne sin da subito avrebbe iniziato a manifestare i sintomi tipici dello shock anafilattico, con gravi difficoltà respiratorie. Per tale ragione la fidanzata che si trovava con lui avrebbe deciso di accompagnarlo prontamente presso la guardia medica del posto dove è stata appurata la gravità della situazione ed allertato con urgenza il 118. All’arrivo dei soccorritori, però, le condizioni del 28enne sarebbero apparse ancora più gravi a causa di un sopraggiunto arresto cardiorespiratorio.

PUNTO DA UN’APE IN AUTO: MORTO 28ENNE DI CAMMARATA

Inutile l’intervento dei soccorritori che hanno tentato di rianimare il giovane 28enne punto da un’ape con un massaggio cardiaco sul posto e successivamente con intubazione e ventilazione assistita. Poco dopo il ragazzo è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove – come spiega Corriere.it – è giunto già in coma e dove però purtroppo è deceduto nella mattinata di domenica dopo due giorni di lunga agonia. La notizia della morte di Lorenzo ha sconvolto la comunità di Cammarata. Il primo cittadino Vincenzo Giambrone ha lasciato un messaggio su Facebook in segno di cordoglio: “Cammarata piange per la tragica perdita di Lorenzo: ragazzo brillante, pieno di vita ed amico di tutti. La città si stringe al dolore dei genitori e familiari tutti”, si legge sul social. E sono stati in tanti ad unirsi al messaggio di dolore che ha sorpreso l’intera provincia di Agrigento: “Ragazzo speciale meraviglioso i suoi occhi brillavano come il sole”, si legge tra i commenti. Ed ancora, “Condoglianze alla famiglia. Sono molto addolorata. Un ragazzo speciale. Riposa in pace caro Lorenzo e veglia sul cuore dei tuoi cari”.



