Punto per 20mila volte da api: giovane in coma/ Vicenda choc “Ne ha ingerite trenta”

Risulta essere in fin di vita un giovane ragazzo americano, residente di preciso nello stato dell’Ohio, dopo che è stato punto dalle api per migliaia di volte. Come si legge su Insiderpaper, la vittima si chiama Austin Bellamy, 20enne che martedì sera è finito in coma farmacologico dopo che lo stesso stava lavorando su un albero per un amico. La notizia è stata rilanciata da Fox 19, media locale, che ha raccolto le parole della signora Shawna Carter, mamma di Bellamy: “E’ attualmente in ospedale con un ventilatore”, annunciando altresì la creazione di una raccolta fondi per poter pagare le cure e le spese mediche del figlio.

Bellamy stava tagliando dei limoni quando inavvertitamente ha tagliato un alveare, provocando una reazione delle stesse che l’hanno punto 20mila volte. “Quando ha iniziato a tagliarli (i rami) – sono le parole sempre a Fox 19 di Phyllis Edwars, la nonna del giovane in ospedale – è stato allora che sono uscite le api e ha cercato di ancorarsi, ma non ci è riuscito. Stava urlando: ‘Aiuto! Aiutami! Aiuto!’ E nessuno lo ha potuto aiutare”.

PUNTO PER 20MILA VOLTE DALLE API: “VOLEVO PROVARE AD AIUTARLO MA…”

La sua famiglia ha infatti assistito impotente a quanto accaduto, visto che anche la stessa è stata attaccata dalle api inferocite, e dovendo così mettersi al riparo. “Volevo provare a salire la scala per arrivare ad Austin – ha aggiunto la nonna – ma non potevo raggiungerlo perché ero circondata dalle api”.

La mamma ha spiegato che il figlio avrebbe ingerito anche 30 api e che i medici hanno impiegato più di un giorno per rimuoverle tutte dal corpo del povero Bellamy. “Aveva delle api dentro di lui e gliele hanno tolte fino a domenica mattina”, ha spiegato a Fox 19. Secondo quanto raccontato ancora dalla madre, i medici sono comunque convinti che il ragazzo possa riprendersi tranquillamente anche se i tempi non sono ancora certi.

