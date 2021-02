“Può indossare la mascherina?”, papà Syria preso a pugni/ Foto, volto massacrato

Paura per la cantante Syria, al secolo Cecilia Cipressi, per via di un episodio di violenza (e ignoranza) a scapito del padre Luciano, conosciuto con il nome d’arte di Elio Cipri. L’uomo, direttore artistico di Radio Italia Anni ’60, è stato a pugni mentre si trovava in un bar di Roma. Il motivo? Avrebbe chiesto garbatamente ad un avventore di indossare la mascherina. A raccontare l’accaduto è stata la figlia e cantante Syria attraverso il suo profilo Instagram. Nelle passate ore ha pubblicato alcune Stories con la foto del padre pestato: “Questo è il risultato dell’inciviltà”, ha scritto. Quindi ha raccontato nel dettaglio la violenza subita dall’uomo: “Mio padre è stato preso per il collo ed ha ricevuto un pugno da un signore che si aggirava per il Bar Vanni a Roma senza mascherina”.

Syria ha ricordato come il virus sia purtroppo ancora presente tra noi anche se purtroppo ancora molte persone non avrebbero compreso l’importanza di indossare le mascherine. L’artista ha poi espresso tutto il suo dispiacere nei confronti del padre: “C’è ancora tanta gente incivile, mi dispiace papà!”. L’uomo se la sarebbe cavata con dieci giorni di prognosi per trauma facciale solo per aver detto “mi scusi, sono un po’ rompiscatole, ma dovrebbe girare con la mascherina per favore”.

La cantante Syria, dopo aver narrato lo spiacevole episodio violento a scapito del padre ha voluto ringraziare tutti i suoi follower per l’ondata di solidarietà ricevuta in poche ore: “Grazie a tutti per i messaggi di solidarietà al mio papà. Queste cose non dovrebbero accadere mai, semplicemente. È grave, c’è ancora molta gente incivile e questo fa riflettere. Non abbassate mai la guardia non abbiate mai paura di denunciare le persone”. Successivamente Syria ha pubblicato un post su Instagram con la foto del padre preso a pugni. La cantante ha ribadito come episodi simili non dovrebbero mai accadere: “Ricevere un pugno per aver gentilmente chiesto ad un signore di indossare la mascherina…”, ha commentato sconfortata. Syria ha quindi rivolto il suo pensiero al genitore: “Mi dispiace papà, tutto questo perchè la gente è incivile e tu hai fatto benissimo a denunciare questo individuo all’interno di un Bar a Roma. Sono molto triste per l’accaduto”. La donna ha spiegato ai suoi follower come suo padre si sia molto spaventato oltre ad aver subito un brutto trauma. “Ma lui è una roccia e tutto passerà!”, ha aggiunto rivolgendosi ancora al padre.

Infine ha lanciato un giusto monito: “La gente irresponsabile in luoghi pubblici al chiuso deve essere allontanata immediatamente se non rispetta il protocollo e non sta seduta nel proprio tavolo se è al ristorante o consuma al banco il tempo necessario”. In merito al signore che si è reso autore del gesto violento a scapito del padre, ha chiosato: “Questo signore non aveva proprio la mascherina ed è stato ripreso perchè si è comportato irresponsabilmente per diverso tempo all’interno del locale”.

