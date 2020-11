“Puoi averla in qualsiasi colore desideri, purché sia nero”/ La frase è riferita a…

“Puoi averla in qualsiasi colore desideri, purché sia nero”: a cosa si riferisce questa frase? La domanda arriva su Canale 5 nel corso della nuova puntata di Chi vuol essere milionario. Gerry Scotti la pone a Ilaria Sanbinello, nuova concorrente, al traguardo di 30 mila euro. Ma andiamo subito a scoprire qual è la risposta esatta. Questa celebre frase, come ci fa sapere il sito Mediaset nella sezione dedicata al programma, è stata pronunciata all’inizio del ‘900 per accompagnare il lancio sul mercato dell’automobile Ford Model T.

Ma qual è il motivo di questa decisione? Si legge infatti che “Nel 1918, la metà di tutte le auto in America erano Ford Model T e la scelta dell’unico colore era volta a contenere i costi di produzione. La linea di produzione, progettata nel 1913 da Henry Ford, assemblava un motore in 84 stadi. Inoltre, fu scelto il nero come colore del veicolo a causa della bassa velocità di asciugatura.” Nella puntata di Chi vuol essere milionario? di giovedì 5 novembre, la concorrente di Vigevano Ilaria Sanbinello viene chiesto, riuscirà a rispondere correttamente alla domanda numero dieci da 30mila euro?

