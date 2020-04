Puoi baciare lo sposo/ Video, su Canale 5 il film con Diego Abatantuono (17 aprile)

Pubblicità

Puoi baciare lo sposo va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, venerdì 17 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2018 dalla casa cinematografica Colorado film con la distribuzione che invece stata gestita dalla Medusa Film. La regia è stata curata da Alessandro Genovesi con il soggetto e la sceneggiatura che ha visto lo stesso regista a collaborare con Giovanni Bognetti. Il montaggio è stato eseguito da Claudio Di Mauro la fotografia porta la firma di Federico Masiero e nel cast sono presenti Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Dino Abbrescia, Diana del Bufalo, Cristiano Caccamo e Antonio Catania.

Puoi baciare lo sposo, la trama del film

Ecco la trama di Puoi baciare lo sposo. Antonio è un emigrante italiano che da alcuni anni vive a Berlino dove ha trovato il grande amore della propria vita in Paolo. La loro è una storia d’amore che può essere vissuta alla luce del sole anche perché si trovano distanti dalle rispettive famiglie e da quelli che sono i classici stereotipi italiani. I due sono estremamente felici insieme tant’è che decidono di convolare a giuste nozze il che però richiede un confronto diretto e schietto con le rispettive famiglie che per il momento sono tenute completamente all’oscuro di quanto sta succedendo. Antonio deciso a far valere le proprie ragioni ritorna nella sua cittadina nativa dove suo padre Roberto svolge il ruolo di sindaco insieme alla propria adorata moglie portando avanti una politica molto progressista e soprattutto nel totale rispetto a persone di altra cultura e razza. Ora per Roberto è arrivato il momento di mettere alla prova i propri convincimenti culturali con una situazione che lo tocca in prima persona. Antonio ben sapendo il carattere per nulla semplice del proprio padre decide di rivolgersi prima alla madre la quale dopo un primo impatto non proprio positivo decide di dare supporto al proprio figlio ed in particolar modo di aiutarlo nell’organizzazione del matrimonio a patto però che vengano rispettate alcune tradizioni del luogo come ad esempio quella di coinvolgere tutto il paese e soprattutto garantire la presenza del marito. Diventerà un evento particolarmente atteso nel quale naturalmente Roberto avrà molto da ridire e che soprattutto vedrà che la famiglia di Paolo chiamata in prima persona ad avere un primo approccio che non sarà sicuramente dei più semplici. Tra l’altro per l’organizzazione del matrimonio verrà chiamato uno dei più importanti wedding planner in Italia ossia Enzo Miccio per altro volto televisivo piuttosto noto.

Video, il trailer di Puoi baciare lo sposo





