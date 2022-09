Pupi Avati e la moglie Nicola/ “Mi ha riaccolto dopo miei errori. L’ho sedotta con…”

Pupi Avati non ha mai smesso di amare la moglie Nicola, all’anagrafe Amelia Turri: “L’ho sedotta con la mia fantasia che le prometteva una vita straordinaria, di un divertimento senza fine. Una promessa che non ho mantenuto”, ha raccontato il regista nel corso di una intervista al Corriere della Sera. La loro vita non è sempre stata rose e fiori, ma la donna lo ha sempre sostenuto nei suoi progetti.

“Per mettere su famiglia, entrai in una società di surgelati, tuttavia con il retropensiero che avrei lasciato tutto pur di realizzare il mio sogno artistico, prima musicale e poi cinematografico. Ma fare cinema era mestiere da giocatori d’azzardo, vivere in uno stato di precarietà continua. Il nostro nucleo familiare soffrì non poco tale scelta”, ha ricordato. I primi film tra l’altro furono “un disastro”, ma sufficienti per far sì che iniziasse a darsi delle arie. “Così cominciai a frequentare persone sbagliate, i pesci pilota di Hemingway, alternativi a stare con lei, che si ritrovò sola, con i figli da crescere e un marito che tornava a casa alle 3 del mattino”.

Pupi Avati: “Mia moglie Nicola sedotta con la fantasia”. La rinascita del matrimonio

Soltanto dopo essersi accorto di ciò che stava accadendo, Pupi Avati è riuscito a riconquistare sua moglie Nicola. “A più riprese, tentai il riavvicinamento, facendole capire che mi ero ravveduto e lei, generosamente, mi accolse di nuovo”, ha raccontato al Corriere della Sera. Fu in quel momento che la famiglia si trasferì da Bologna a Roma per una nuova vita. “Io ero disoccupato e abbiamo vissuto là per quattro anni: il nostro vero matrimonio è iniziato realmente in quel momento”.

Adesso che di tempo ne è passato, la coppia si ama ancora di più e si è nuovamente scambiata le promesse, anche se le “turbolenze continue” nel matrimonio non mancano. “Ora Nicola ha più di 70 anni, io più di 80, ma in lei rivedo la ragazza che era e mi rinnamoro di lei”.











