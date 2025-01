Pupi Avati ha voluto dedicare alla moglie Amelia Turri una lunga dichiarazione d’amore scritta per il quotidiano Il Foglio, rinnovando ad 86 anni i sentimenti che lo hanno legato ad una donna che descrive come “Quella per la quale io abbia provato la più forte attrazione mai provata”, e scoprendo così che nonostante le difficoltà e i dolori passati, è proprio da vecchi che si scopre di aver trovato qualcuno di insostituibile, come una “tessera di un puzzle” donata dal destino. “Mi sento di poter essere libero e sincero perchè so che la ragazza che ho sposato 60 anni fa non leggerà mai questa confidenza“, scrive il regista, sottolineando anche che “Innamorarsi di nuovo di quella stessa donna è qualcosa che ha a che fare con l’ineffabile o con la demenza senile“.

Celebrando il tempo e la vita che la moglie gli ha donato, rinunciando a tutte le ambizioni e agli altri corteggiatori per creare una famiglia, Avati dice: “Si è rassegnata a vivere il mio egocentrismo in un ambiente cinematografico che non è il più raccomandabile per garantire ad un matrimonio i requisiti di salvaguardia“, eppure, prosegue: “Lei è stata quella che nelle tante sere di depressione, quando fosti tentato di rinunciare ai tuoi sogni, ha ereditato il ruolo di tua madre continuando a ripeterti che ce l’avresti fatta“.

Pupi Avati: “Vorrei che anche mia moglie si rinnamorasse di me dopo 60 anni di matrimonio”

La dichiarazione di amore scritta da Pupi Avati per la moglie Amelia Turri, detta Nicola in onore dell’amato nonno scomparso, contiene alcune confidenze sulla relazione durata più di 60 anni, nella quale ci sono stati alti e bassi e anche momenti molto negativi che hanno portato la coppia sull’orlo della separazione. In particolare il regista parla della transizione dal lavoro di vendita di surgelati all’ambizione di entrare nel mondo del cinema: “Ero totalmente concentrato nella folle impresa di transitare dai rassicuranti bastoncini di pesce alla chimerica macchina da presa“, e nonostante tutto il superamento di quegli anni rappresenta proprio la prova che è qualcosa che va oltre il semplice caso a far condividere a due persone lo stesso destino.

Ora, a 86 anni, Avati si augura: “Che anche lei si rinnamori di me come io in questo tramonto mi sono rinnamorato di lei“, e tra ambizioni e conclude la lunga lettera che parla di sentimenti che resistono e continuano a vivere tra ambizioni e sacrifici, insofferenze e gioie, rinnovando la promessa fatta il giorno del matrimonio, conclude, “E vorrei soprattutto che in questo lungo e insidioso percorso, quel misterioso ‘per sempre’ si avverasse“.