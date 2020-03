Pupi Avati/ “Non ho paura del Coronavirus, la tv faccia cultura: adesso o mai più”

Pupi Avati, regista bolognese classe 1938, è uno dei volti più celebri e rispettabili del panorama cinematografico nazionale ed è per questo che le dichiarazioni rilasciate nell’intervista pubblicata quest’oggi su “QN” fanno rumore. Un rumore positivo e – soprattutto – costruttivo, beninteso. Del resto, in periodi difficili come quello che l’Italia intera sta attraversando, non si deve smarrire il patrimonio culturale costruito nei secoli sino ad oggi, anzi: occorre ripartire proprio da quest’ultimo. “La televisione è uno degli strumenti più preziosi che abbiamo“, ha dichiarato, sottolineando come proprio la tv possa rappresentare il mezzo ideale per raggiungere chiunque e trasmettere nozioni. “Approfittiamo di questa situazione per trasmettere qualcosa che ci faccia davvero bene: la bellezza della cultura. Io faccio molte lezioni ai giovani e il tasso di ignoranza è alto, non conoscono la storia culturale del Paese, anche se il lascito di cui disponiamo è letteralmente immenso”. Scrittori, registi, musicisti e pittori: volendo, si potrebbe programmare un palinsesto infinito.

PUPI AVATI: “CHIEDO ALLA TELEVISIONE UN COLPO DI RENI”

Nel corso dell’intervista pubblicata su “QN”, Pupi Avati afferma di non avere paura del Coronavirus: “Appartengo a quella categoria di persone che, in un modo o nell’altro, saranno presto chiamate a togliersi dalle scatole. Se il virus avesse iniziato a falciare i giovani sarebbe stato peggio, così almeno si rispetta il destino biologico delle persone“. Intanto, Avati ha spiegato che ha illustrato la sua idea di veicolare la cultura in televisione in questi giorni di quarantena domestica forzata per tutt’Italia (e non solo) ai vertici della Rai, ricevendo però una risposta negativa da parte del presidente, Marcello Foa. “Ha detto che cambiare la programmazione non si può”, asserisce amaramente Pupi Avati, “ma, secondo me, è questo il momento in cui serve un colpo di reni, che verrebbe emulato da tutte la altre aziende televisive europee”. Secondo il regista felsineo ne beneficeremmo tutti: non solo chi “vive di ricordi”, ma anche e soprattutto le generazioni future, in grado di crearsi un retroterra culturale di tutto rispetto semplicemente osservando le immagini in onda in tv.



