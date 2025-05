La grande festa del cinema italiano passa per i David di Donatello 2025, occasione per apprezzare le gesta dei grandi interpreti del nostro Paese ma spesso anche vetrina di riflessioni, pensieri e piccole polemiche. Spicca, nel bel mezzo della diretta, il momento dedicato al grande Pupi Avati, premiato con una statuetta alla carriera. Il regista e produttore cinematografico ha accolto il riconoscimento con grande gioia e anche tanta ironia grazie ad un siparietto con la conduttrice, Elena Sofia Ricci. Prima di lui era invece intervenuta la senatrice Lucia Borgonzoni per presentare una nuova iniziativa del governo, ‘Cinema revolution’, nata spingere il pubblico verso le sale anche nel periodo estivo.

Pupi Avati, durante i David di Donatello 2025, ha messo per un attimo da parte il momento a lui dedicato con il premio alla carriera per spiazzare tutti con una contestazione diretta non solo alla senatrice Lucia Borgonzoni ma in generale al movimento politico in favore del cinema italiano. Il regista e produttore cinematografico inizia con una battuta esilarante: “Dov’è la Borgonzoni, è ancora qui? Perchè non è andata via?”.

Pupi Avati ‘attacca’ la politica ai David di Donatello 2025: “Le piccole società stanno soffrendo…”

Dopo un attimo di gelo per Elena Sofia Ricci e non solo, Pupi Avati ha approfittato del David di Donatello alla carriera per lanciare una sonora stoccata alla politica italiana nel merito della gestione del cinema nel nostro Paese. “Abbiamo bisogno di qualcosa di più del ‘Cinema Revolution’…Qui c’è opulenza, le società piccole e indipendenti stanno facendo fatica!”. Il produttore e regista ha poi aggiunto, con tanto di applausi da parte della platea: “La cosa bella sarebbe che la Schlein telefonasse alla Meloni per dirle: ‘Potremmo vederci e parlare del cinema italiano?’. Nel frattempo, la senatrice Lucia Borgonzoni ha accolto sorridente lo sfogo di Pupi Avati; forse facendo anche tesoro del pensiero di uno dei volti più importanti dell’industria cinematografica e dunque testimonianza più che attendibile.