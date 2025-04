Pupi D’Angieri è il compagno di Nancy Brilli: “Volevo chiudere con gli uomini”

Nel corso della sua vita Nancy Brilli ha avuto a che fare con diverse presenza maschili, una di queste è rappresentata da Pupi D’Angieri, attuale compagno di vita dell’attrice che sembrava aver chiuso definitivamente la porta all’amore in passato. Nel corso di una vecchia intervista, Nancy Brilli ha raccontato così il suo amore con Pupi D’Angieri, uno degli uomini più ricchi:

“Avevo deciso di chiudere con gli uomini, per tanto sono rimasta da sola senza sentire l’esigenza di nessuno al mio fianco ma qualcosa adesso è cambiato” le parole dell’attrice che ha annunciato così questa svolta nella sua vita, arrivata in un momento in cui sembrava aver definitivamente chiuso con le relazioni. I due si sarebbero conosciuti e innamorati nel 2017, anche se hanno sempre preferito vivere la loro relazione lontano dai riflettori piuttosto che sbandierarla.

Nancy Brilli e l’amore con Pupi D’Angieri: la rinascita dell’attrice

Dal punto di vista sentimentale per Nancy Brilli è arrivata una vera e propria rinascita, con l’attrice che in passato è stata legata anche a Massimo Ghini, oltre che a Luca Manfredi dal quale ha avuto il figlio Francesco. Per l’attrice il cuore si è nuovamente aperto quando ha conosciuto Pupi D’Angieri, in una delle fasi sicuramente più complicate in amore.

Ma proprio quando tutto sembrava finito, Nancy Brilli ha trovato la forza e il coraggio di innamorarsi ancora una volta di un uomo del quale, in un primo momento, aveva rivelato: “Qualcosa bolle in pentola ma ne parlerò quando sono sicura” le parole dell’artista. E chissà che oggi nel salotto di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera l’attrice non passa parlare apertamente di questa sua nuova storia d’amore.

