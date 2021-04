Pupi D’Angieri, fidanzato Nancy Brilli/ Secondo Forbes tra i 600 più ricchi al mondo

Pupi D’Angieri è il fidanzato dell’attrice Nancy Brilli, ospite questa sera di Carlo Conti per il programma Top Dieci in onda su Raiuno. La dolce metà della cinquantasettenne romana è imprenditore e ambasciatore per gli Affari Europei del Belize; Pupi D’Angieri, ex braccio destro di Arafat, fa coppia fissa con Nancy Brilli da qualche anno. Suo nonno era di origini siciliane ed era sposato con una donna ebrea Rosa Levi. I due hanno vissuto nella città di Torino finché non sono stati denunciati e arrestati dai nazifascisti; per loro fortuna sono riusciti a scappare ed emigrare in America insieme a loro figlia. In seguito la giovane ritorna in Italia con il marito ed il piccolo Nunzio e ottiene il diploma di terza media prima di trasferirsi in Svizzera.

Pupi D’Angieri, fidanzato Nancy Brilli: il primo matrimonio con una modella di Chanel

Pupi D’Angieri si sposa negli anni ottanta con Wendy, una modella di Chanel. Durante la prima Guerra del Golfo viene inviato da Arafat in Iraq dove tiene un incontro con Saddam Hussein e gli comunica che l’Olp gli avrebbe revocato il sostegno. Allo stato attuale è ambasciatore per gli Affari europei del Belize e secondo la nota rivista Forbes è tra i seicento uomini più ricchi del mondo. Nel 2017 inizia la sua storia d’amore con l’attrice Nancy Brilli.

