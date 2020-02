Pupo, 40 anni di Su di Noi/ “Più felice di essere al GF VIP 4 che a Sanremo 2020”

Pupo torna a polemizzare sul Festival di Sanremo 2020 in merito ai 40 anni della sua hit “Su di Noi”. Durante la nona puntata del Grande Fratello Vip 2020, infatti, il cantautore è entrato a sorpresa nella casa per cantare con i coinquilini uno dei suoi brani più iconici e famosi della sua carriera. Si tratta di “Su di noi”, canzone che il cantante aveva presentato proprio sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, ma durante la diretta del GF VIP 4 ha polemizzato dicendo: “io guarda sono più felice quasi di essere qui che a Sanremo perche 40 anni fa proprio al Festival di Sanremo nel 1980 io cantai per la prima volta “Su di noi” e cantarla qui….”. Dallo studio Alfonso Signorini presenta il brano come se fosse proprio la kermesse canora di Sanremo: “dirige l’orchestra il maestro Wanda Nara cantano Pupo e alcuni vipponi”.

Pupo: “mi spiace non essere a Sanremo 2020”

Non è una novità che Pupo desiderasse partecipare al Festival di Sanremo 2020 per celebrare i 40 anni della sua canzone “Su di noi”. Più volte il cantante, infatti, ha ammesso di essere stato in contatto con gli organizzatori del Festival di Sanremo, ma le cose poi sono sfumate come ha raccontato ai microfoni di Fanpage.it. “Su di noi’ è probabilmente la più significativa della mia carriera”. L’artista alla domanda “sei dispiaciuto di non essere stato invitato all’Ariston?” risponde senza indugio “un po’ sì” e poi entra nel dettaglio rivelando: “ho un rapporto molto amichevole e cordiale con Amadeus, Gianmarco Mazzi e Lucio Presta che stanno lavorando a questo festival. Se ne era parlato e c’erano diverse idee, avevo pensato di cantarla portando un coro femminile dell’Armata Rossa qui in Italia”. Il cantante ha anche commentato la scelta di far tornare sul palcoscenico di Sanremo i Ricchi e Poveri nella formazione da quattro: “hanno scelto i Ricchi e Poveri optando per una celebrazione più pop e sacrificando “Su di noi” mi spiace perché a questo punto dovrò aspettare altri dieci anni per la celebrazione dei 50 anni. Chissà, magari ci ripensano e mi invitano. Ma in ogni caso la celebreremo al Grande Fratello, magari faremo il nostro Festival di Sanremo lì”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA