Pupo: “Anna e Patricia? Siamo una famiglia allargata”/ “Loro sono amiche ormai…”

La vita privata di Pupo, nome d’arte del cantante Enzo Ghinazzi, è spesso stata sotto i riflettori oltre che oggetto di discussione. L’uomo vive infatti un rapporto a tre consapevole e accettato da entrambe le sue compagne, una sua moglie, l’altra la sua fidanzata. Pupo si è infatti sposato il 28 luglio del 1974 con Anna e si è fidanzato il 18 settembre del 1989 con Patricia. In un’intervista a Libero il cantante ha ammesso che all’inizio “non è stato semplice ed infatti ci sono stati momenti di grande fatica emotiva. Poi, piano piano, senza alcuna ricetta ma semplicemente coltivando la sincerità nei rapporti si è creato qualcosa di meraviglioso. Io sono solito dire che siamo tre gambe di uno stesso tavolo e che se una cede, cade il tavolo“. Pupo infatti definisce la sua una “famiglia allargata – e aggiunge – ed il Natale, quando il lavoro lo permette, lo passiamo tutto assieme. Ormai Anna e Patricia sono diventate amiche”.

Pupo, la musica e la sincerità: “Importante nel privato e con il pubblico”

Nell’intervista si passa poi a parlare di lavoro e dunque di musica. Pupo svela: “Quando mi chiedono cosa mi sia piaciuto di più tra le tante cose che ho fatto, io rispondo che per me la cosa più importante è sempre stato comunicare con la gente, con il pubblico”. Pupo sottolinea inoltre che “la musica certamente è la base da cui sono partito ma altri linguaggi, dalla scrittura di libri al presentare programmi televisivi o al fare docu-film sulla mia vita, mi hanno dato grandissima soddisfazione perché hanno permesso di raccontarmi e mettermi in relazione con le persone in una modalità diversa”. L’artista ammette che alla base di tutto, sia del lavoro che della vita privata, ci sia la sincerità: “nel mio rapporto con il pubblico, e anche nel privato, devo essere certo di non mentire”, conclude.



© RIPRODUZIONE RISERVATA