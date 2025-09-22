Milly Carlucci replica agli attacchi di Pupo a Ballando con le stelle: "Se in futuro vorrà attendiamo anche lui"

Prosegue lo scontro a distanza tra Pupo e Ballando con le stelle, il cantante toscano nei giorni scorsi ha fatto delle rivelazioni riguardo al dancing show commentando anche la partecipazione di Barbarella al programma. L’artista di Su di noi e Firenze Santa Maria Novella nei giorni scorsi ha detto la sua sull’approdo della D’Urso a Ballando con le stelle e rivelando anche di essere stato contattato dalla produzione in più occasioni per scendere in pista come ballerino a Ballando con le stelle. Milly Carlucci, padrona di casa confermatissima del programma, ha lanciato la sfida in vista del futuro, provocando anche il cantante che non è stato troppo tenero nei confronti del format:

“Nel momento in cui la vita lo dovesse cambiare e dargli una disponibilità a mettersi in gioco in una cosa diversa dal suo mestiere, torneremo alla carica”. Pupo aveva rivelato che difficilmente avrebbe optato su una partecipazione a Ballando con le stelle solo nel caso le cose si fossero messe troppo male con la musica: “Mi hanno invitato 300 volte ma il giorno che mi ci vedrete allora sarò proprio rovinato”.

Milly Carlucci apre le porte a Pupo a Ballando con le stelle: il suo commento sulla D’Urso

A provocazione Milly Carlucci ha risposto da signora, la padrona di casa di Ballando con le stelle dopo aver ascoltato le parole di Pupo ha deciso di replicare a tono, invitando in futuro l’artista nel caso volesse partecipare. Un rinnovo d’invito giunto dopo che Pupo aveva commentato la partecipazione a Ballando della D’Urso, sulla quale Milly Carlucci si è espressa così, spiegando perché in tanti decidono di scendere in pista nel dancing show di Rai1: “Ballando è un gioco tra amici, non compromette ciò che si è raggiunto nel proprio campo.” Insomma, la Carlucci difende a spada tratta la scelta di portare nel cast Barbara D’Urso.