Pupo canta in Russia dopo il no di Amadeus per Sanremo 2024/ “Per me è un onore portare lì la mia musica”

Pupo, scartato a Sanremo 2024, vola in Russia per cantante in una serata speciale: “Per me è un onore”

Pupo sperava di partecipare a Sanremo 2024. Il cantante di Ponticino ha presentato ad Amadeus una canzone in duetto con Il Cile, ma non ce l’ha fatta a superare le selezioni che lo avrebbero portato una nuova volta sul palco dell’Ariston. Il cantante non si è però scoraggiato e ha deciso di partecipare al Sanremo russo, a casa di Putin, al Cremlino. Una serata che per lui sarà speciale e che si terrà il 15 marzo ma che è destinata a sollevare qualche critica, soprattutto in un momento storico come questo per la Russia.

“Sono vicino al popolo Russo, e sono vicino al popolo Ucraino. […] Per me è un onore portare la mia musica ovunque, in Russia ma anche in Ucraina, dove peraltro mi hanno invitato.”, ha detto Pupo a Novella 2000, giornale diretto da Roberto Alessi. Il cantante, in Russia, conta moltissimi fan, così come il collega Al Bano Carrisi. Pupo d’altronde non ha mai fatto mistero del suo legame col paese di Putin: “Già dalla fine degli anni Settanta ho curato quel mercato. Non sono mai andato in Sudamerica, pur avendo avuto tante richieste, perché sono affascinato e attratto dalla cultura russa, già dai tempi dell’ex Unione Sovietica. – rivelava poco tempo fa in un’intervista a La voce del popolo – È una passione che poi è stata percepita e contraccambiata dal pubblico”.

Pupo e il brano scartato a Sanremo 2024: “Parla di dipendenze, spero che Amadeus…”

Tornando al Festival di Sanremo 2024, Pupo ha presentato il brano dal titolo ‘Tricolore’, il cui testo, come fa sapere Novella, affronta il tema delle dipendenze e del percorso per uscirne. Esperienze che accomunano Pupo a Il Cile. Quest’ultimo ha infatti affrontato i problemi di alcolismo e ne è uscito grazie alle cure e alla sua forza di volontà.

“Non vorrei che Amadeus non avesse scelto la canzone perché parla di tematiche non politicamente corrette”, ha confessato Pupo al giornale di Alessi. “Spero che l’abbia esclusa solo perché non gli piaceva e non perché riteneva che questo genere di brano dedicato alle dipendenze non potesse essere inserito nel suo ultimo festival“, ha continuato. Pupo si prepara ora a partecipare al suo Sanremo, quello russo, dal titolo “friends”, che lo vedrà duettare con i più grandi cantanti russi.

