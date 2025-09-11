Pupo, chi è la moglie Anna e l'amante Patricia e le tre figlie: Valentina è nata da una relazione clandestina con una fan

Della vita privata di Pupo si è parlato tantissimi negli ultimi anni, il cantante toscano come noto è sposato con la storica moglie Anna, ma nella sua vita c’è spazio anche per l’amante Patricia. Una storia che ha spesso fatto discutere, ma della quale Pupo si è sempre detto orgoglioso, dal matrimonio con la moglie sono nate le due figlie Anna e Clara, mentre dalla relazione clandestina con una fan è venuta al mondo Valentina, riconosciuta dopo diversi anni dal cantante di Su di noi e Gelato al cioccolato.

“Ha vissuto la fase più travolgente della mia carriera ed è stata dura per lei. Ilaria è nata il 16 marzo del 1975, io quella sera ero in una sala da ballo con un mio amico. Non mi rendevo conto che mi moglie era in ospedale e stava partorendo la mia prima figlia. Ero completamente rimbecillito dal mio ego. Oggi me ne vergogno” ha confessato Pupo senza mezzi termini.

Pupo e la figlia riconosciuta dopo sette anni: “Non ho voluto fare neanche il test del DNA”

Nel corso degli anni Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, ha parlato in più occasioni anche della figlia Valentina, riconosciuta dopo sette anni dalla sua nascita. Riguardo al rapporto con la ragazza, l’artista ha ammesso:

“Non ero pentito ma volevo che il tempo mi aiutasse. Quando ho deciso di dare il mio cognome a Valentina non ho neanche preteso di fare il test del dna. Sapevo che era mia figlia dal momento in cui l’avevo guardata” ha confidato il cantante e autore di brani storici come Sarà perché ti amo.

