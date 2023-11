Pupo, choc sul Grande Fratello: “C’era chi lo guardava per me”/ “Faceva cac*are, non riuscivo a…”

Pupo e il Grande Fratello come opinionista

Non solo cantante e conduttore, ma anche opinionista del Grande Fratello nel curriculum di Pupo che, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, non solo ha parlato del Festival di Sanremo 2010, ma anche dell’esperienza nello studio del reality show nelle vesti di opinionista. Un ruolo particolare su cui, oggi, Pupo ha scelto di svelare qualche dettaglio in più. Compito dell’opinionista di un reality è quello di seguire le dinamiche create dai vari concorrenti per poterli stuzzicare e commentare nel corso delle varie puntate.

Pupo choc su Sanremo 2010/ "Accettai il secondo posto, temevano uno scandalo con Filiberto al primo posto"

Schietto e sincero, tuttavia, Pipo svela di non aver mai seguito davvero il Grande Fratello e di arrivare in puntata dopo aver ricevuto un riassunto da una persona che aveva il compito di seguire il reality al suo posto.

Le parole di Pupo sul Grande Fratello

Parlando delle varie esperienza lavorative fatte nel corso della sua lunghissima carriera, Pupo ricorda anche quella di opinionista del Grande Fratello. “Per due anni ho fatto l’opinionista del Grande Fratello, c’era la pandemia e avevo poco da fare. Ma non ho mai visto un minuto del Grande Fratello in vita mia. C’era chi lo seguiva per me, un autore tv”, le parole dell’artista.

Poi arriva l’affondo finale sul reality show attualmente in onda con un’edizione mista con concorrenti nip e vip: “Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca**re”.











