Pupo contro il pubblico del Grande Fratello / “Non serve! Signorini? Vi dico che..”

Entusiasmo ancora alto per Pupo, che si gode l’esperienza stellare al Grande Fratello Vip. Per l’opinionista era la prima volta al GF, una prima volta che non dimenticherà facilmente. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Blog, la spalla di Alfonso Signorini ha raccontato con coinvolgimento quella che è stata la sua avventura su Canale 5. “Non avevo mai guardato il Gf in vita mia e devo ammettere che sono rimasto molto coinvolto dalla sensibilità, dall’umanità e dalla meravigliosa disperazione dei concorrenti. Mi hanno molto colpito e pure ridimensionato”. Insomma è un Pupo emotivamente più ricco, quello che parla dopo il Grande Fratello VIP. Ottimi i rapporti con Alfonso Signorini, nuovo amico fraterno: “Che bella sorpresa la sua persona. Ho conosciuto una persona molto più valida di quella che credevo. Ha i suoi atteggiamenti a volte conservatori ma è sempre genuino”. Sull’assenza del pubblico nell’ultima parte dello show, a causa della crisi sanitaria del Coronavirus, Pupo ha commentato sicuro: “La caciara non giova al Grande Fratello, magari serve più al conduttore per creare un’atmosfera che però è fuorviante”. Insomma per Pupo l’assenza del pubblico avrebbe giovato al Grande Fratello, nonostante l’atmosfera più cupa che inevitabilmente è venuta a crearsi dopo le drastiche misure di sicurezza.



