Pupo difende la Gregoraci e sbotta/ “Tutte avreste voluto sposare un miliardario!”

Si scatena il caos nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso della diretta del 16 novembre quando Elisabetta Gregoraci scopre le pesanti dichiarazioni fatte su Dayane Mello. In particolare dice di lei che non ha fatto nulla in Tv e quello che ha fatto è stato grazie al suo matrimonio con Flavio Briatore. Le dichiarazioni non piacciono a molti dentro e fuori la Casa, in particolare a Pupo che sbotta dallo studio. “Quello che ha detto Dayane in lavatrice non si può sentire, anche perché chi può giudicare ‘non hai fatto niente’ o che ha sposato un miliardario. Ma in questa Casa c’è forse un premio Oscar? C’è qualcuno che ha fatto qualcosa più di un altro?” si è sfogato in diretta Pupo.

Pupo, battuta forte alle donne del Grande Fratello Vip: “Tutte vorreste sposare un miliardario”

L’opinionista del Grande Fratello Vip ha continuato, cercando di riportare i concorrenti con i piedi per terra: “Ragazzi ma datevi una regolata! Siate un pochini attaccati alla realtà, perché state andando di fuori, la state facendo fuori dal vaso! – e sul finale lancia la bomba che fa storcere il naso alle donne della Casa del Grande Fratello Vip – Elisabetta Gregoraci ha sposato un miliardario e ha fatto bene, perché tutte quante voi vorreste sposare un miliardario!”



