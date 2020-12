Pupo e Cristiano Malgioglio cantano Gelato al cioccolato/ Duetto storico al Gf Vip 5!

Gelato al cioccolato sbarca al Grande Fratello Vip 2020 con uno storico duetto, quello tra Pupo e Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo, dopo l’uscita dal reality, ha accettato la “sfida” di cantare la canzone proprio con il cantante, che riveste il ruolo di opinionista al GF Vip. I due si sono ritrovati grazie al programma condotto da Alfonso Signorini e quindi l’occasione era troppo “ghiotta” per farsela scappare… Proprio attorno alla loro collaborazione nacque un mistero. Pupo infatti negli anni passati ha raccontato che Cristiano Malgioglio inizialmente non voleva far risultare il suo cognome tra quello degli autori, perché in quel periodo scriveva per Mina. Allora sul disco fu riportato “Gelato al cioccolato di Miozzi-Ghinazzi”, mentre il brano depositato alla Siae è a nome di Enzo Ghinazzi, Clara Miozzi e Cristiano Malgioglio. La grande novità, però, è rappresentata però dal loro duetto. Questa canzone ha contribuito al successo di Pupo, ma è pur vero che Cristiano Malgioglio l’ha riproposta. Insieme però non si sono mai esibiti, quindi c’è grande curiosità da parte dei loro fan in vista dell’esibizione di stasera che hanno promesso.

PUPO E MALGIOGLIO CANTANO “GELATO AL CIOCCOLATO” AL GF VIP

Gelato al cioccolato di Pupo è anche uno dei grandi classici delle feste di Capodanno. Quindi, era impossibile non pensare ad una performance di Pupo in occasione della puntata speciale di oggi, giovedì 31 dicembre 2020. Quest’anno poi Cristiano Malgiglio è tornato al GF Vip come concorrente, quindi l’idea di un duetto che fino a qualche tempo fa poteva sembrare remota e quasi impossibile da realizzare diventerà invece realtà. Il brano, che è contenuto nell’omonimo disco che è il secondo album di Enzo Ghinazzi, è ancora oggi uno dei brani più popolari di sempre e, durante lo speciale di Capodanno del Grande Fratello Vip 2020 sarà appunto cantato per la prima volta in coppia da Pupo e da Cristiano Malgioglio. Sin dal primo ascolto, Gelato al cioccolato ha scalato tutte le classifiche italiane conquistando il successo anche all’estero. Il brano è conosciutissimo da tutti e, ancora oggi, viene cantato anche all’estero e ballato in diverse occasioni. Il testo si presta a diverse interpretazioni, chissà se anche su questo si confronteranno oggi i due protagonisti visto che non hanno mai chiuso definitivamente la vicenda relativa al significato della canzone.





