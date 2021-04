Pupo e la ludopatia/ “Gianni Morandi pagò il mio debito. Dopo anni, gli restituii…”

Pupo ha spesso parlato della dipendenza dal gioco d’azzardo che fa parte del suo passato, ma di cui spesso racconta i dettagli nelle varie interviste. Il cantante non ha mai nascosto nulla al proprio pubblico raccontando la verità e svelando anche episodi inediti come quello in cui fu coinvolto anche Gianni Morandi. In passato, Pupo ha dovuto fare i conti anche con i debiti di gioco. Ad aiutarlo, in un momento particolare, fu proprio Gianni Morandi che, dopo aver garantito per lui, di fronte al mancato pagamento del debito da parte di Enzo Ghinazzi, pagò personalmente quel debito. Un gesto di grande generosità che Pupo ricorda ogni volta che ne ha l’occasione ringraziando pubblicamente il collega come ha fatto in questi giorni scrivendo un’editoriale sulle pagine di QN.

Ilaria, Valentina e Clara Ghinazzi, figlie di Pupo/ "Siamo una famiglia allargata"

Pupo ringrazia Gianni Morandi per il pagamento di un debito di gioco

Pupo non dimentica il passato e, durante i giorni che Gianni Morandi ha trascorso in ospedale a causa di un’ustione procurata da un incidente mentre bruciava delle sterpaglie, ha voluto raccontare al pubblico l’episodio che lo lega a Morandi a cui dirà sempre grazie. “Voglio raccontarvi la verità su un fatto di cui si è molto parlato e che riguarda me e Gianni Morandi. Mi riferisco all’aiuto economico che lui mi diede un po’ di anni fa. Nessuna valigetta con dentro banconote fruscianti e nessun assegno. Gianni fece un gesto ancora più importante e impegnativo, mise la sua firma a garanzia di un mio debito. Accadde poi che io non onorai il debito e la banca si rivolse a lui per recuperare i soldi”. Dopo anni, grazie all’aiuto di Striscia la Notizia, Pupo restituii i soldi a Morandi. “Lui pagò per me e io, dopo qualche anno, con un colpo di teatro ripreso da Striscia la notizia, gli restituii tutto. Senza interessi però“, ha concluso.

