Pupo e la ludopatia/ “Mio padre mi ha passato questa malattia”

Pupo e la ludopatia. Il cantante a Verissimo Le Storie di Silvia Toffanin ha parlato della sua dipendenza dal gioco d’azzardo confessando: “ho preso tanto da mio padre, che era pieno di risorse, un intrattenitore, ma anche molto triste, lugubre come è il gioco d’azzardo. E mi ha passato questa malattia”. Questa dipendenza ad un certo punto della vita del cantante e recentemente opinionista del Grande Fratello Vip si è trasformata in una vera e propria malattia per sua stessa ammissione: “a un certo punto della vita mi sono accorto di essere ammalato da una terribile dipendenza, il gioco d’azzardo, come mio padre. Come lui sono solare e triste, lugubre come è il gioco d’azzardo, a tinte fosche e nere. Anche lui sapeva. A tredici anni ho iniziato a giocare a poker in quei bar che erano bische clandestine. Era talmente preso anche lui da quel vizio, o passione, che non era in grado di aiutarmi”. Tutto è cominciato quando era poco più che adolescente: a 13-14 anni comincia a giocare a poker nelle bische clandestine dove anche il padre partecipava.

“Mio padre era un protagonista in quelle bische, mi vedeva, lo sapeva, ma non era in grado di aiutarmi. Mia madre era la vera vittima di questa situazione: ora non sta bene, ma forse ci amiamo anche più di prima” – confessa Pupo che per fortuna è riuscito a curarsi da questa terribile dipendente. “Il gioco è un dramma. Da anni ormai ne sono uscito, sono riuscito a farlo diventare solo una passione e a controllarlo, ma devo essere vigile tutti i giorni, perché perdere il controllo è possibile in qualsiasi momento. La passione per il gioco è dentro di me, è nel mio Dna, è come se fosse nata con me. Se penso al gioco, tuttora mi si scatena l’adrenalina. Anche se riesco a controllarmi, sto ancora soffrendo” – ha dichiarato il cantante dalle pagine di Famiglia Cristiana che durante la sua longeva carriera ha vissuto anche i cosiddetti up & down: dal grande successo al baratro. Per fortuna in quel baratro non c’è più caduto, visto che la sua popolarità nel corso degli anni è tornata in auge trasformandolo in uno dei cantanti e personaggi più richiesti del piccolo schermo.

