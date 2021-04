Pupo e la mamma Irene malata di Alzheimer/ “Continuiamo a cantare insieme”

Pupo è da sempre molto legato alla madre Irene Bozzi. Dallo scorso anno la madre di Enzo Ghinazzi è ricoverata per una demenza senile. A maggio 2020, durante una puntata di “Domenica In”, la signora Irene era apparsa insieme al figlio nel collegamento da casa con Mara Venier sui Rai 1: “Quello è stato l’ultimo momento vissuto in casa con la mia mamma, perché dopo pochi giorno l’ho dovuta ricoverare in un istituto e non è più tornata a casa. È caduta in un’aspettata demenza senile, una forma di Alzheimer che l’ha fatta cadere in un’altra dimensione”, ha affermato Pupo qualche settimana fa a “Domenica in”. La madre è sempre stata una grande appassionata di canto, così come il padre Fiorello: “Ancora continuiamo a cantare insieme: ricorda tutti i testi delle canzoni degli anni ’50”, ha confessato il cantante a Verissimo.

Pupo: la canzone dedicata alla madre malata

Lo scorso 14 aprile Pupo ha pubblicato il brano “I colori della tua mente”, dedicato alla madre Irene di 88 anni, affetta da Alzheimer: “Un atto d’amore che va oltre le difficoltà della vita su cui abbiamo sempre ballato”, ha detto il cantante nello salotto di Mara Venier presentando la canzone. La signora Irene è stata colpita inaspettatamente dalla malattia degenerativa poco meno di un anno fa. La canzone, scritta di getto due mesi fa, è nata con il desiderio di far conoscere e condividere i sentimenti che prova chi si ritrova a prendersi cura di una persona cara che piano piano inizia a dimenticare tutto. “Ma non temere, non ti lascio / sola nel tuo guscio vuoto, preda della tua memoria / mentre tutto si confonde in te”, sono alcuni dei versi della canzone in cui Pupo si rivolge direttamente alla madre malata.

