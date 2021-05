Pupo, è polemica “In giura allo Zecchino d’oro presenza scomoda”/ Segnato dal GF Vip

Pupo giurato allo Zecchino d’oro 2021 ma le polemiche non mancano

Pupo amico dei bambini? Ma sì, potrebbe anche esserlo anche se in molti si sono un po’ lamentati della sua presenza in giuria proprio allo Zecchino d’Oro 2021 oggi pomeriggio. Il cantante reduce dalla lunga edizione del Grande Fratello Vip 2020 e, soprattutto, da una serie di strafalcioni in materia di donne, colui che ha una moglie e una amante dichiarata, può essere il giusto giurato per un programma di bambini e per bambini? In molti se lo sono chiesto ma gran parte del pubblico è felice di rivederlo in tv specie adesso che ha annunciato che non sarà opinionista al prossimo GF Vip al fianco di Alfonso Signorini perché, grazie alla fine delle restrizioni, tornerà a fare musica riprendendo tutti i concerti sospesi in quest’ultimo anno. Prima di rivederlo live, però, ci sarà modo di vederlo giudice allo Zecchino d’Oro 2021 oggi pomeriggio su Rai1 e, ancora prima, ospite di Domenica In e Mara Venier.

Pupo/ "Opinionista al GF VIP 6? Non sarà un addio ma..."

Pupo ricorda Little Tony a Domenica In

Le anticipazioni sul contenitore della domenica pomeriggio rivelano che Pupo sarà presente in studio per un omaggio a Little Tony. Al suo fianco anche cantanti del calibro di Mal e Bobby Solo che con lui hanno condiviso popolarità e palchi in tutto il mondo. Toccherà a Pupo scendere in campo microfono alla mano per rendere omaggio all’artista? Dopo avergli visto fare tanto trash su Canale5 finalmente per lui è arrivato il momento di tornare in Rai e dedicarsi alla sua musica prima in chiave senior da Mara Venier e poi in versione junior allo Zecchino d’Oro prendendo posto in giuria al fianco di Anna Tatangelo. Ci regalerà nuove perle che faranno infuriare i genitori?

