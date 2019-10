Pupo Enzo Ghinazzi è bigamo?/ La moglie Anna e Patricia: poliamore (Non è la d’Urso)

Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, sarà ospite della puntata di stasera di Live – Non è la d’Urso. Insieme a lui, le sue tre figlie, che sfideranno col padre 5 agguerritissime sfere. Di recente, il cantante è balzato agli onori delle cronache per via della sua vita sentimentale controversa, fatta di due relazioni con la moglie Anna e l’amante Patricia. “Mia moglie ha sofferto per Patricia”, ha raccontato Pupo al settimanale Gente, “ma poi la sofferenza è passata. Non ha mai pensato di abbandonarmi. Evidentemente, nel conto sentimentale, le davo, le do, qualcosa che non vuole perdere”. Una sofferenza che, probabilmente, ha lasciato spazio alla rassegnazione. Anna prova a trovare una quadra nel rapporto con suo marito Pupo, che nonostante tutto non vuole perdere. Al contrario di Patricia, lei non ha rilasciato dichiarazioni in merito. L’amante invece ha spiegato: “Pupo non è bigamo, viviamo tutti insieme ma da lontano. Enzo si divide tra la sua famiglia e me in un modo molto equilibrato”.

Pupo, Anna e Patricia, la terza incomoda

Per Pupo è difficile far “funzionare” questa strampalata unione, che – all’inizio soprattutto – ha messo in crisi tutti. Soprattutto la moglie, che si è ritrovata a fare i conti con una terza incomoda di nome Patricia Abati. Pupo e Patricia si sono conosciuti nel 1989 e da allora sono ufficialmente “fidanzati”. Non fosse che Pupo è già sposato con Anna, che vive lontano dai riflettori, dal 1975. Gli attuali coniugi si sono detti “sì” da giovanissimi: non più di quarant’anni in due. Insieme hanno avuto due figlie, Ilaria e Clara, ma Pupo ne ha anche una terza, Valentina, nata da un’altra relazione. Anna ha sempre resistito alle lusinghe della tv, salvo le volte in cui, suo malgrado, è stata tirata in ballo durante le interviste del marito. Di Patricia si sa un po’ di più: Pupo la conobbe nell’ambito di una collaborazione con un uomo titolare di uno studio di registrazione, lo stesso in cui lavorava anche lei. Patricia era già sposata; ciononostante, i due iniziarono a frequentarsi. Alla Abati fu chiesto di accompagnare Pupo a un concerto. Lei accettò, e da quel momento i due fanno coppia fissa. A differenza di Pupo, Patricia Abati non ha altre storie. Quando lo conobbe, infatti, lasciò subito suo marito. La donna ha origini francesi e sta con Ghinazzi da più di 30 anni. Il loro è un legame a dir poco singolare: la loro “famiglia allargata” comprende anche Anna, la moglie con cui Pupo è tuttora unito. A partire dal loro incontro nell’89, i due non si sono mai lasciati.

