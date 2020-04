Pupo, frecciatina a Barbara d’Urso al Grande Fratello Vip/ “Facciamo la preghiera?”

Continua la diatriba a distanza tra Pupo e Barbara d’Urso. Nelle scorse settimane il cantante, adesso opinionista del Grande Fratello Vip 2020, ha tirato fuori la questione della sua storia passata con la conduttrice e regina di Mediaset con tanto di risposta da parte di quest’ultima. All’epoca dei fatti Barbara d’Urso non gliele ha mandate a dire piazzandosi davanti alla telecamera e dicendo la sua chiaramente e senza mezze misure in una puntata di Pomeriggio5 dandogli del piccolo uomo: “Ancora, dopo anni, continua a parlare di una ipotetica storia che avrebbe avuto con me: cosa che è assolutamente falsa. Io in questi anni ci ho riso e non ho mai replicato, ma ora voglio parlare…vorrei leggere il tuo nome sui siti per la grande figura che fai nello staff di Alfonso Signorini e soprattutto per la tua prossima canzone meravigliosa che scriverai. Adesso basta, amici come prima”.

PUPO LANCIA LA SUA FRECCIATINA A BARBARA D’URSO SULLA PREGHIERA E…

A quanto pare però Pupo non ha imparato la lezione e anche ieri sera, durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2020, è tornato a lanciare la sua frecciatina a Barbara d’Urso rea di aver recitato una preghiera insieme a Matteo Salvini nella sua ultima puntata di Live Non è la d’Urso. Per questo gesto è finita alla gogna, specie sui social, con tanto di petizione che ne chiede l’allontanamento dai programmi Mediaset ma proprio cavalcando quest’onda Pupo è tornato a pungerla da lontano al grido di: “L’alternativa sarebbe stata recitare una preghiera insieme, ma non mi sembra il caso…” e Signorini ha subito risposto divertito: “direi proprio di no”.



