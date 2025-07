Pupo non sembra conservare ricordi eccezionale del Grande Fratello e infatti rivela di non averne seguito mai una puntata, nemmeno quando era opinionista

Recentemente il cantante Pupo ha rivelato alcune curiosità riguardanti la sua esperienza al Grande Fratello. In veste di opinionista, infatti, l’artista aveva preso parte al reality di Alfonso Signorini, commentando da studio le dinamiche si creavano all’interno della casa. Peccato però che di quel che accadeva in casa, Pupo, sapeva poco o nulla. A rivelarlo è lo stesso cantante, che pare aver ricoperto il ruolo di opinionista – per ben due edizioni – senza aver mai visto effettivamente il reality show.

In una intervista rilasciata al noto quotidiano La Repubblica, Pupo ha confidato che un autore prendeva appunti al suo posto e lo aggiornava su quanto accadeva nel gioco. Così, il cantante, si muoveva esclusivamente grazie ai ‘suggerimenti’ degli autori.

Pupo, il Grande Fratello non fa per lui: la curiosa confessione sulla sua esperienza in studio

“Ho fatto il commentatore del Grande Fratello senza vederne un secondo, prendeva appunti un autore. Lo schermo è acceso fisso sul 54, Rai Storia. Voglio la cultura che non ho mai avuto”, ha detto nel corso dell’intervista Pupo. In qualche modo, il cantante di Gelato al Cioccolato, sembra prendere le distanze dalla sua partecipazione al Grande Fratello e le sue recenti dichiarazioni non sono passate inosservate. Dopo la sua uscita di scena, anche con Alfonso Signorini non erano mancate delle incomprensioni.

Lo stesso conduttore si era detto seccato per la mancanza di gratitudine espressa da Pupo nei confronti del programma. “Caro Pupo, sputare nel piatto in cui hai mangiato – e anche abbondantemente, visto quanto sei stato pagato – non è stato elegante”, aveva dichiarato deluso e amareggiato il conduttore del Grande Fratello nei confronti del celebre artista. Da allora tra i due pare abbia prevalso il gelo.