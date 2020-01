Pupo/ Il pubblico lo premia per commento alla storia di Salvo Veneziano (Grande Frattello Vip)

Pupo è uno degli opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 4. Il cantante di “Gelato al Cioccolato”, a differenza della sua collega Wanda Nara, continua a farsi notare durante la diretta del programma conquistando anche il favore del pubblico da casa. In particolare durante la terza puntata del reality show il cantante prende la parola per commentare quanto accaduto a Salvo Veneziano squalificato per aver pronunciato delle frasi sessiste su Elisa De Panicis. L’opinionista lo ha difeso, prendendo atto però del fatto che le frasi dette dal gieffino sono state durissime. Questa sua opinione lo ha posto in contrasto con molte persone del pubblico, ma è bastato poco per correggere il tiro. Nel parlare delle strategie adottate dai concorrenti nello scegliere chi nominare e chi far rimanere nella casa, Pupo si lascia sfuggire una battuta molto spinta nei confronti di Wanda Nara: “Mi devi insegnare una strategia per togliere il reggiseno a Wanda Nara”. Lady Icardi decide di stare al gioco: “Non ce l’ho il reggiseno”. Ma non c’è solo aria di feeling e rapporti positivi, anzi, Pupo ha avuto un piccolo screzio con Antonio Zequila, risolto in pochissimo tempo.

Pupo VS Antonio Zequila: “divertiti”

Non solo, Pupo durante la terza puntata del Grande Fratello VIP 4 si è poi confrontato anche Antonio Zequila che durante la settimana l’aveva definito un “caz*o e mezzo”. “Ciao Antonio, allora senti io ti ho chiamato ‘er mutanda’ perchè sei conosciuto con questo pseudonimo” – esordisce il cantante che poi sornione fa una richiesta diretta al Grande Fratello – “chiedo al GF che venga squalificato”. Naturalmente si tratta solo di uno scherzo quello di Pupo che rivolgendosi a Zequila dice: “ti do un consiglio e te lo dico con affetto. Avresti dovuto sfruttare questa cosa dell’underwear. Ora Divertiti Antonio”. Pace fatta tra il cantante e Antonio Zequila che a distanza si stringono la mano e la puntata può procedere spedita verso il gran finale che vede arrivare in studio lo squalificato Salvo Veneziano che viene in un certo senso difeso dal cantante: “sei un imprenditore di successo, hai 19 pizzeria e con questa ne farai 20”.

Pupo, il web dalla sua parte: “Troppa ipocrisia su questa gogna mediatica”

Il discorso di Pupo sull’ipocrisia e gogna mediatica andata in scena al Grande Fratello VIP 4 è stato fortemente apprezzato dal pubblico dei social. Tantissimi i commenti a favore del cantante scritti su Twitter: “Forse #pupo con la frase: “c’è tanta ipocrisia nel condannare questi 4 ragazzi” intendeva questo esempio di #rispettoperledonne da parte di #alfonsosignorini #gfvip2020″ e “#GrandeFratelloVip son d’accordo con #Pupo che unico ha cercato affrontare ipocrisia di fatto molto negativo ma portato all’esasperazione da #Signorini che certo nn è immune come dimostrano foto postate da suo #Chi. Ma Pupo è stato zittito in malo modo e anche questa è #ipocrisia”. In tanti hanno apprezzato la sincerità del cantante puntando il dito contro l’ipocrisia del padrone di casa Alfonso Signorini: “#pupo ha ragione. Troppa ipocrisia su questa gogna mediatica” scrive un utente a cui segue il commento di un altro: “#Pupo immenso al #GFVIP. Un commento alle vicende della presunta “violenza contro le donne”.#Signorini cavaliere dell’Ipocrisia” e “#Pupo grande discorso. Tutto vero, ignoranza e basta”. Non mancano però delle critiche: “a me sta cosa della bigamia di #Pupo mi inquieta… e ci ridono pure!!” e “Va bene, cambio canale e mai più. #Pupo moralista, lui che ha moglie e amante che accettano tranquillamente i loro ruoli. #pupo moralista non si può sentire”, mentre c’è chi gli critica la scelta di outfit “Ma chi lo veste #pupo??? È inguardabile…zero stile”.



