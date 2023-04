Pupo, la figlia Clara Ghinazzi/ “E’ quella più simile a me, la cocca di famiglia”

Pupo e il rapporto con la figlia Clara: le sue dichiarazioni

Pupo, ai microfoni del settimanale Chi, ha svelato com’è il rapporto con la figlia più piccola Clara. Il cantante è stato un padre sempre presente per la piccola che ha deciso di seguire le sue orme. Proprio a lei il volto televisivo ha dedicato e scritto il brano Centro del mondo, in cui duetta proprio insieme a lei.

“Clara è la mia figlia più piccola, la cocca di famiglia, quella più simile a me” esordisce Pupo: “Le sorelle più grandi più grandi hanno trovato la propria direzione, mentre lei faticava a trovarla. Ho capito che aveva un talento vocale, ha una voce da solista molto accattivante, sensuale“. Il cantante poi ricorda i numerosi flirt che ha avuto la figlia e ne commenta uno in particolare: “Bravo ragazzo, ma non era adatto a lei“.

Pupo e il tour con la figlia Clara: “Partiamo il 14 aprile”

Pupo ha scoperto un talento musicale nella figlia Clara, che duetta insieme a lui il brano Centro del mondo dedicato a lei. Padre e figlia partiranno con il tour Su di noi – La nostra storia: “Sì, iniziamo un tour mondiale con la band, partiamo il 14 aprile” rivela l’artista al settimanale Chi.

E aggiunge: “Centro del mondo avrà un ruolo importante. So che ci sono grandi concerti di grandi star in programma nei prossimi mesi, ma consiglio di venire a vederci perchè questo non ha nulla a che vedere con gli altri. Se hai voglia di ascoltare una storia unica, un racconto fatto con schiettezza, lealtà e semplicità attraverso immagini e video selezionati, vedrai un sopravvissuto che era stato programmato con la scadenza, come uno yogurt o il latto, e che dopo 50 anni è qui. Una storia incredibile di un giocatore vincente che è una rarità“.

