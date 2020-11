Pupo “Mi hanno fatto le corna”/ “Una donna con un’altra donna è meno grave..”

Quello che è certo è che Pupo sicuramente non si fa frenare dal politicamente corretto e per questo piace ai fan del Grande Fratello Vip 2020 che lo trovano sempre sincero e pronto a dire la sua anche quando questo non è proprio quello che è giusto dire. Anche ieri sera è successo lo stesso con l’opinionista pronto a dire la sua sui baci e il rapporto di Dayane Mello e Adua del Vesco. Mentre la prima ha affermato di provare qualcosa di speciale per l’amica, l’attrice ha etichettato tutto come una semplice amicizia. In molti hanno pensato al fidanzato che Adua ha lasciato a casa ed è proprio a lui che Pupo si è riferito parlando delle corna che ha subito da parte di una donna. Al grido di: “Ho subito le corna da una donna con un’altra donna, sono meno gravi”, Pupo ha di nuovo aperto il dibattito.

Pupo ha offeso il rapporto tra donne?

Antonella Elia ha sottolineato come l’intimità tra Adua e Dayane potrebbe dare fastidio al fidanzato della Del Vesco ma per Pupo sembra che il rapporto tra due donne sia meno difficile da accettare da quello tra uomo e donna. Che sia forse meno significativo? Sembra proprio che le parole dell’opinionista siano state travisate e che in molti abbiano pensato che il suo modo di fare sia legato al fatto che l’amore tra due donne sia meno importante di quello tra uomo e donna. Pupo avrà modo di spiegare quelle che sono state le sue parole oppure no? Lo scopriremo solo nella prossima puntata del programma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA