Pupo: “Mi trasferisco una settimana a Mosca per contribuire alla pace”/ “Ho sognato due uomini…”

Pupo, in ‘trincea’ a Mosca per un inno alla pace

Pupo è certamente uno dei personaggi più rilevanti del panorama italiano, riconosciuto anche all’estero dove in molti cantano le sue canzoni più celebri. Il cantautore è stimato particolarmente anche in Russia dove – come riporta Adnkronos – presto si recherà per una ‘missione’ di pace.

Come spiega il portale, Pupo ha annunciato sui social di essere pronto a partire per Mosca – il prossimo 15 marzo – per organizzare uno spettacolo volto a sensibilizzare all’insegna della pace. “Insieme a tutti i miei musicisti, tecnici e reporter mi trasferisco a Mosca per una settimana. Il 15 marzo, al Teatro del Cremlino, registrerò uno speciale televisivo intitolato ‘Pupo and Friends’. Sarà il mio modesto contributo per la pace, invece che starmene tranquillamente e comodamente a casa, ho deciso di andare in ‘trincea”.

Pupo, sempre nel post condiviso sui social, ha spiegato nello specifico le ragioni che lo hanno portato a maturare la decisione di recarsi a Mosca. Il cantautore ha infatti escluso la matrice economica o legata alla notorietà, spiegando invece di essere stato stimolato da un sogno. “Non lo faccio per necessità economiche e nemmeno per il desiderio di diventare più famoso e amato. Non bisogno ne dell’uno ne dell’altro. Lo faccio perché ho fatto un sogno ho sognato che una canzone, una semplice canzone, stava illuminando le menti di due uomini. due uomini che non condividevano nulla, tranne che la passione per quella canzone”.

Sempre a proposito del sogno che pare porterà Pupo e tutto il suo staff a viaggiare verso Mosca – come riporta Adnkronos – il cantautore ha aggiunto: “Il sogno finiva con i due che cantavano insieme il ritornello e, mentre si stringevano la mano, i loro due popoli tornavano ad essere di nuovo fratelli”.











