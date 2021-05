Pupo/ “Opinionista al GF VIP 6? Non sarà un addio ma…”

Pupo ospite della nuova puntata di Top Dieci, il varietà di successo condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Intanto in queste ore è arrivata la conferma ufficiale dal diretto interessato della sua assenza nel ruolo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini. Enzo Ghinazzi, intervistato dal Quotidiano Nazionale, ha confermato: “a settembre ricomincerà il Grande Fratello Vip e già in molti, addetti ai lavori e gente comune, mi chiedono se io ci sarò ancora. Devo dire che mi piacerebbe molto e che l’esperienza professionale vissuta la fianco di Alfonso Signorini nelle due scorse edizioni è stata straordinaria, sorprendente e arricchente, ma questa volta per me è più complicato”.

L’artista ha poi aggiunto: “c’è di mezzo la mia prima passione, la musica. Nei prossimi mesi e per tutto il 2022 sarò impegnato nel recupero dei concerti annullati a causa della pandemia e in quelli nuovi che stanno cominciando ad arrivare” – precisando – “per questo garantire la mia presenza in un programma così importante, anche per la sua durata, non sarebbe semplice. Ma sono certo che non sarà un addio, ma un arrivederci”.

Pupo: “Su di noi nemmeno una nuvola. Sono felicissimo dell’arrivo di Ringhio”

Non solo, Pupo in questi giorni ha anche commentato l’arrivato di Gennaro Gattuso al timone della sua squadra del cuore: la Fiorentina. Un nuovo arrivo che ha entusiasmato tantissimo il cantate che dalle pagine de La Nazione ha dichiarato: “su di noi nemmeno una nuvola. Sono felicissimo dell’arrivo di Ringhio, anche perché lui è un mio estimatore e la cosa è reciproca. Mi è entrato nel cuore una volta che disse che sarebbe meglio se i giocatori, invece di ascoltare la musica rap ascoltassero Pupo, mi ha conquistato, tanto che poi l’ho anche conosciuto. Sono sicuro che sia la persona giusta per la Fiorentina, ha lo stesso entusiasmo del presidente, ed entrambi sono calabresi”.

