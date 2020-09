Pupo paragona Signorini a Mussolini ed è polemica/ La gaffe al Grande Fratello Vip…

Dimagrito, vestito in stile gelataio e pieno di energia, Pupo si presenta così in apertura del Grande Fratello Vip 2020 avvicinandosi (ma non troppo) ad Alfonso Signorini, indiscusso padrone di casa, salutandolo e dicendosi felice per il suo ritorno in trasmissione. Pupo ammette poi di aver passato il lockdown mangiando poco, facendo musica e poco sesso per via della sua complicata situazione amorosa, ma poi si lancia in quella che possiamo definire una gaffe che in pochi hanno colto al volo ma che ha creato scompiglio in rete una volta che si è capito il vero significato. Ma di cosa si tratta di preciso? Stringendo le mani ad Alfonso Signorini, Pupo si è lanciato in uno strano parallelismo al grido di “S ei calvo, autorevole e il tuo cognome finisce in -ini. Quale modo migliore per festeggiare il ventennio? “.

LA BATTUTA SU MUSSOLINI FA INFURIARE I SOCIAL