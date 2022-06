Pupo: “Poliamore? Non lo auguro a nessuno”/ “Anna e Patricia mi hanno migliorato ma si soffre”

Pupo e il poliamore: “È difficile, c’è sofferenza”

In una lunga intervista rilasciata a Mario Luzzatto Fegiz per il Corriere della Sera, Pupo si racconta a 360 gradi, parlando di vita privata e carriera. Il cantante, al secolo Enzo Ghinazzi, è infatti ben noto al pubblico anche per la sua situazione sentimentale. Il cantante vive con Anna, sua moglie, e con Patricia, la sua amante, creando un’unica famiglia; e a chi dice che la sua situazione suscita invidia, Pupo spiega che non c’è nulla da invidiare.

“Lei dice che mi invidiano. Fanno male. – ha infatti risposto Pupo alla domanda, spiegando che – È un percorso che non ho scelto io. Perché è difficile. C’è sofferenza. È troppo facile liquidarlo così.” Ricorda quindi che “Io oggi ho 67 anni, mia moglie Anna ne ha quasi 70, Patricia ne ha 62 . Sto da 50 con la moglie, da 33 con l’amante. E lei pensa che sia stata una cosa semplice? O che io possa consigliare alle mie tre figlie o a chiunque altro un rapporto pluri-amoroso come il mio? Ma non ci penso nemmeno.”

Pupo ammette di aver commesso tanti errori, anche nei confronti delle due donne che ama. Di loro, infatti, nel corso dell’intervista ancora dichiara: “Dopo aver sbagliato tanto e dopo aver raccontato un sacco di fesserie, dopo aver mentito tanto, dopo aver tolto la dignità alle donne che mi sono state accanto, ecco io da queste due donne sono stato migliorato. Loro mi hanno insegnato la lealtà“.

Passando dalla vita privata alla TV, Pupo ammette che la sua assenza dal piccolo schermo negli ultimi anni è voluta. “Ho deciso di sospendere le mie apparizioni televisive. In questa tv mi ritrovo poco. – ha dichiarato, aggiungendo infine che – Molti ci vanno per apparire dicendo banalità. È diventata troppo cannibale, troppo fine a se stessa, autoreferenziale. Se vado in tv devo avere qualcosa di interessante da raccontare.”

