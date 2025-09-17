Milly Carlucci replica a Pupo che, parlando di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle, aveva escluso una sua partecipazione.

Ballando con le stelle sta per tornare e della presenza di Barbara D’Urso ha parlato Pupo in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera escludendo di poter partecipare nell’immediato al programma di Milly Carlucci. “La guarderò a Ballando con le Stelle, pure lei ormai si deve accontentare. Mi hanno invitato 300 volte ma il giorno che mi ci vedrete allora sarò proprio rovinato”, le parole del cantante che sono diventate immediatamente virali sui social.

Milly Carlucci: "Così ho convinto Fognini a partecipare a Ballando con le stelle"/ "La Colombari è una..."

Parole che sono state commentate anche da Milly Carlucci che, nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, oltre a parlare di Barbara D’Urso, ha replicato al cantante con diplomazia lasciando una porta aperta per il futuro.

La replica di Milly Carlucci a Pupo

“Pupo ha il diritto di dire quello che vuole”. Con queste parole comincia la replica di Milly Carlucci sulle pagine di Chi a cui ha confessato di averlo anche invitato “ma abbiamo smesso perché abbiamo capito che il suo ‘no’ era una resistenza profonda”.

Milly Carlucci: "Barbara D'Urso a Ballando con le stelle? Punta di diamante"/ "A Mediaset non abbiamo..."

La Carlucci, tuttavia, non esclude che, in futuro, Pupo potrebbe cambiare idea e non esclude di poterlo invitare nuovamente quando sarà il momento: “Nel momento in cui la vita lo dovesse cambiare e dargli una disponibilità a mettersi in gioco in una cosa diversa dal suo mestiere, torneremo alla carica”, ha concluso la Carlucci che difende tutti i nomi che, nel corso degli anni hanno scelto di mettersi alla prova come ballerini esibendosi sulla pista più importante della tv italiana.